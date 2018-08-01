ລັດ ຟ້ອງຮ້ອງລັດຖະບານ ປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາ ກ່ຽວກັບການເຮັດ ປືນປລາສຕິກ ດ້ວຍຕົນເອງ

ຜູ້ພິພາກສາສານລັດຖະບານກາງຄົນນຶ່ງໄດ້ກີດກັ້ນບໍລິສັດແຫ່ງນຶ່ງໃນລັດເທັກຊັສ ບໍ່
ໃຫ້ພິມຄຳແນະນຳໃນການເຮັດປືນປລາສຕິກສາມມິຕິຢູ່ບ້ານເຮືອນອອກມາເຜີຍແພ່.
ຜູ້ພິພາກສາ ທ່ານໂຣເບີດ ລາສນິກ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຫ້າມຈາກນະຄອນຊີແອເຕີນ ບໍ່ເທົ່າ
ໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນຜູ້ເປັນປາກສຽງສິດທິຖືປືນ ທ່ານໂຄດີ ວິລສັນ ຈະວາງແບບແຜນການ
ເຮັດປືນອອກມາທາງອິນເຕີແນັດ.
ທ່ານຜູ້ພິພາກສາຂຽນວ່າ “ມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນໄພໄປຕະຫຼອດທີ່ຈະລົບລ້າງບໍ່ໄດ້ ທີ່
ພວກປືນເຫລົ່ານີ້ຈະສາມາດເຮັດອອກມາໄດ້.”
ບັນດາລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳຈາກເກົ້າລັດ ແລະວໍຊິງຕັນ ດີ.ຊີ ໄດ້ຍື່ນຄຳຟ້ອງຮ້ອງຢູ່ນະ
ຄອນຊີແອເຕີນຕ້ານລັດຖະບານທ່ານທຣໍາ ເພື່ອຫັກຫ້າມແຜນການພະລິດປືນ ບໍ່ໃຫ້
ນຳອອກເຜີຍແຜ່.
ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າການປະກອບໃສ່ລູກປືນ ບໍ່ໄດ້ມີການລົງຖະບຽນ ແລະຍາກທີ່ຈະຈັບ
ໄດ້ ແລະອາດຈະມີໄວ້ໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ເລືອກອາຍຸ ສະພາບຈິດໃຈ ຫຼືປະວັດການ
ກະທຳຜິດ.
ແຜນຜັງການເຮັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຜີຍແຜ່ ຈະອະນຸໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ມີ
ເຄື່ອງພິມສາມມິຕິ ໃຫ້ເຮັດພາກສ່ວນຂອງປືນປລາສຕິກ ຊຶ່ງຈະມີການໃຊ້ຈ່າຍພຽງບໍ່
ເທົ່າໃດຮ້ອຍໂດລາເທົ່ານັ້ນ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທ່ານໂຄດີ ວິລສັນຢຸດເຊົາການເຜີຍແຜ່ແຜນ
ຜັງ ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ຝ່າຝືນກົດໝາຍສິນຄ້າອອກຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານວີລສັນ ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງ ກ່າວຫາການຫ້າມວ່າເປັນຝ່າຝືນສິດທິລັດຖະທໍາມະນູນ
ຂອງທ່ານ. ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຕ່າວປິ້ນຕົນເອງ ແລະກ່າວວ່າ ທ່ານ
ວິລສັນ ອາດສາມາດອີກຄັ້ງນຶ່ງເລີ້ມເຜີຍແຜ່ແບບແຜນປືນ ເລີ້ມໃນວັນພຸດມື້ນີ້. ການ
ຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວບັດນີ້ໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້.
ແຕ່ບໍ່ເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ມີຫຼາຍຄົນເທົ່າໃດທີ່ໄດ້ຮັບສຳເນົາແບບແຜນ ກ່ອນກະຊວງ
ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທ່ານວິລສັນຢຸດເຊົາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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