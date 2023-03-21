ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຢ້ຽມຢາມມົສກູ ຂອງປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ໃນອາທິດນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈີນ ບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າວັງເຄຣັມລິນ ຄວນປະເຊີນກັບການລົງໂທດສຳລັບ “ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ແລະ ຄວາມໂຫດຮ້າຍອື່ນໆ” ທີ່ກະທຳໂດຍກອງທັບ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ ທີ່ຖືກບັນທຶກໃນລາຍງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະບັບນຶ່ງ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານຂອງປະເທດປີ 2022 ຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດສິດທິມະນຸດໃນວັນຈັນວານນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ອ້າງເຖິງ “ລາຍງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ກ່ຽວກັບການປະຫານຊີວິດແບບຮວບຮັດຕັດຕອນ, ການທໍລະມານ, ການຂົ່ມຂືນ, ການໂຈມຕີຢ່າງບໍ່ຈຳແນກ ແລະ ການໂຈມຕີທີ່ຕັ້ງໃຈແນເປົ້າໃສ່ພົນລະເຮືອນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນລະເຮືອນໂດຍກອງກຳລັງຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງທັງໝົດນັ້ນແມ່ນເທົ່າກັບອາຊະຍາກຳສົງຄາມ.”
ລາຍງານດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ອາຊະຍາກຳຕ່າງໆໄດ້ເກີດຂຶ້ນລຸນລັງການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຢ່າງເຕັມອັດຕາມຂອງ ມົສກູ ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2022.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ແທນທີ່ຈະກ່າວປະນາມກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ ຈະສະໜອງການປົກປ້ອງທາງການທູດໃຫ້ ຣັດເຊຍ ເພື່ອສືບຕໍ່ກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ວ່ານັ້ນ.”