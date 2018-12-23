ທູດພິເສດ ສະຫະລັດ ປະຈຳພັນທະມິດທົ່ວໂລກ ທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບພວກລັດອິສລາມ ທ່ານ
ແບັຣຕ໌ ແມັກເກິຣຄ໌ (Brett McGurk), ໄດ້ລາອອກຈາກໜ້າທີ່ ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ການ
ຕັດສິນໃຈຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຖອນທະຫານ ສະຫະລັດ ອອກຈາກ
ຊີເຣຍ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນເສົາວານນີ້ ຈາກກະຊວງຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້
ກ່າວວ່າ ການລາອອກຂອງທ່ານ ແມັກເກິຣຄ໌ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ
ຈະມາເຖິງນີ້.
ອົງການຂ່າວ ເອພີ ເຊິ່ງໄດ້ອ່ານ ອີແມລທີ່ຂຽນເຖິງພະນັກງານຂອງທ່ານນັ້ນ, ທ່ານ
ແມັກເກີຣຄ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການຕັດສິນໃຈຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ມີ
ຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ ແລະ ເປັນການຕ່າວປີ້ນນະໂຍບາຍທັງໝົດ. ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄູ່
ຮ່ວມພັນທະມິດຂອງເຮົາ ມີຄວາມສັບສົນ ແລະ ຄູ່ຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຮົາງົງງວາຍ ກັບ
ສະພາບບໍ່ມີແຜນການ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ພິຈາລະນາແນວຄິດ ຈາກຜົນທີ່ຕາມມາ.”
ຕາມເຄີຍ, ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕອບໂຕ້ທາງທວິດເຕີ ຕໍ່ການລາ
ອອກນັ້ນວ່າ “ທ່ານ ແບັຣຕ໌ ແມັກເກິຣຄ໌ ຜູ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ
ປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ໃນປີ 2015. ແມ່ນສົມຄວນທີ່ລາອອກໃນເດືອນກຸມພາ
ຈະມາເຖິງນີ້. ແຕ່ທ່ານໄດ້ລາອອກອອກໄປກ່ອນ. ລາວແມ່ນຄົນອັດສະຈັນຫວະ?
ພວກອົງການຂ່າວປອມ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື້ອງໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບເລື້ອງທີ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ
ຫຍັງນີ້.”
ທ່ານ ແມັກເກິຣຄ໌ ຮວມກັບລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດທ່ານ ເຈມສ໌ ແມັຕຕິສ ເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຄົນຫຼ້າສຸດ ທີ່ໄດ້ລາອອກຈາກລັດຖະບານຂອງ
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໃນຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້.
ການລາອອກຂອງທ່ານ ແມັກເກິຣຄ໌ ແລະທ່ານ ແມັຕຕິສ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກປະທາ
ນາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດໃນອາທິດນີ້ວ່າ ພວກລັດອິສລາມ ໄດ້ປະລາໄຊ ແລະ ກຳ
ລັງທະຫານ ສະຫະລັດ 2,000 ຄົນໃນປະເທດ ຊີເຣຍ ຈະເດີນທາງກັບບ້ານ.
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