ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ສຫລ ອອກຄຳເຕືອນ ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບ ການເດີນທາງ ໃນທົ່ວໂລກ

ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນ “ໃຫ້ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບການ
ເດີນທາງ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ” ຫລັງຈາກປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ປະ ກາດໃນວັນ
ພຸດທີ່ຜ່ານມານິ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະຮັບຮູ້ ເອົານະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ເປັນເມືອງຫຼວງຂອງ
ອິສຣາແອລ ແລະຍ້າຍສະຖານທູດອາເມຣິກັນໄປທີ່ນັ້ນ.
ຄຳປະກາດເຕືອນກ່າວວ່າ “ສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບລະມັດລະວັງສູງ. ບັນດາສະຖານທີ່ເຫລົ່ານີ້ອາດປິດຊົ່ວຄາວ
ຫຼືໂຈະໃຫ້ການບໍລິການແກ່ສາທາລະນະຊົນເປັນການຊົ່ວຄາວ ເພື່ອຊັ່ງຊາເບິ່ງສະພາບ
ຄວາມປອດໄພ. ພາຍໃຕ້ສະພາບການເຫຼົ່ານັ້ນ ສະຖານທູດ ແລະກົງສຸນສະຫະລັດ ກໍ
ຈະພະຍາຍາມທຸກວິທີທາງເພື່ອສະໜອງການບໍລິການສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນອາເມ
ຣິກັນ.
ຄຳເຕືອນໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນ ພາກັນລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບ
ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະຮັກສາການຕິດຕໍ່ກັບບັນດາສະຖານທູດ ແລະ
ກົງສຸນ ຢູ່ສະເໝີ.
ຄຳເຕືອນກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ການໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງ
ການເມືອງ ແລະຄວາມຮຸນແຮງ ມັກເກີດຂຶ້ນໂດຍປາສະຈາກການເຕືອນລ່ວງໜ້າໃດໆ. ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງຢ່າງແຂງຂັນ ໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນມີຄວາມລະມັດລະວັງໃນລະດັບ
ສູງຢູ່ສະເໝີ ແລະເອົາບາດກ້າວທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອເພີ້ມຄວາມປອດໄພລະມັດລະວັງໃຫ້
ແກ່ເຂົາເຈົ້າໃນເວລາເດີນທາງ. ນອກເໜືອໄປຈາກຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການກໍ່ການ
ຮ້າຍແລ້ວ ບັນດາຜູ້ເດີນທາງກໍຄວນທີ່ຈະລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນ
ການທີ່ຈະເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍທາງການເມືອງ ຄວາມຮຸນແຮງ ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ
ແລະກິດ ຈະການຜິດກົດໝາຍຕ່າງໆໃນເວລາເດີນທາງ.”
ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໄດ້ອອກບັນຊີລາຍຊື່ກ່ຽວກັບ “ເປົ້າໝາຍທີ່ບໍ່ມີມີການຮັກ
ສາຄວາມປອດໄພຢ່າງເຄັ່ງຄັດ” ທີ່ອາດຖືກພວກກໍ່ການຮ້າຍໂຈມຕີ ຮວມທັງພິທີການທີ່
ສຳຄັນໆ ບັນດາໂຮງແຮມ ບ່ອນສູດມົນພາວະນາ ໂຮງຮຽນ ສວນສາທາລະນະ ຮ້ານສັບ
ພະສິນຄ້າ ສະໜາມບິນ ແລະເຮືອບິນ.
ບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ມີການອອກຄຳເຕືອນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ
ແມ່ນຮວມທັງ ເບີກີນາ ຟາໂຊ ບູຣຸນດີ ຄາເມຣຸນ ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ ຊາດ
ຄອງໂກ ເອຣິເທຣຍ ເອທິໂອເປຍ ເຄນຢາ ມາລີ ມໍຣິເຕເນຍ ໄນເຈີ ໄນຈີເຣຍ ໂຊມາເລຍ
ຊູດານ ຊູດານໃຕ້ ເກົາຫລີເໜືອ ຟິລິບປິນ ເທີກີ ຢູເຄຣນ ອາລຈີເຣຍ ອີຈິບ ອີຣ່ານ ອິສຣາ
ແອລ ເຂດແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກ ຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດນ ເລບານອນ ລີເບຍ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ
ຊີເຣຍ ຕູນິເຊຍ ເຢເມນ ອັຟການິສຖານ ບັງກລາແດັສ ປາກິສຖານ ໂຄລອມເບຍ
ແອລຊາລວາດໍ ເຮຕີ ຮອນດູຣັສ ເມັກຊິໂກ ແລະເວເນຊູເອລາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ