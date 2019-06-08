ກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ເວລາແກ່ເທີກີ ໄປຈົນຮອດທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ ເພື່ອຢຸດເຊົາການຊື້ລະບົບປ້ອງກັນທາງອາກາດຈາກຣັດເຊຍ ໂດຍເຕືອນວ່າຖ້າຫາກ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ສະຫະລັດຈະເອົາຊື່ເທີກີຊຶ່ງເປັນພັນທະມີດໃນອົງການເນໂຕ້ອອກຈາກໂຄງການເຮືອບິນລົບ F-35.
ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານແພັດທຣິກ ຊາແນແຮນ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງໄປຫາຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍເທີກີ ໂດຍກ່າວວ່າ ການຝຶກແອບນັກບິນເທີກີຈະສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 31 ກໍລະກົດແລະເທີກີຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ເຮືອບິນ F-35 ຈຳນວນ 4 ລຳ ທີ່ເທີກີ ໄດ້ຊື້ຈາກສະຫະລັດ ຖ້າປະເທດດັ່ງກ່າວຫາກຍັງດຳເນີນການຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບການຊື້ລະບົບລູກສອນໄຟຈາກຣັດເຊຍ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງເຕືອນວ່າ ການຊື້ລະບົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟ S-400 ຈາກຣັດເຊຍແມ່ນສ່ຽງຕໍ່ການບ່ອນທຳລາຍຄວາມສຳພັນ ຂອງອັງກາຣາ ກັບ ສະຫະລັດແລະອົງການເນໂຕ້.
ທ່ານຊາແນແຮນຂຽນຢູ່ໃນຈົດໝາຍ ທີ່ສົ່ງໄປຫາລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດເທີກີ ທ່ານ Hulusi Akar ທີ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາບ ໃນມື້ວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ທ່ານຍັງມີທາງເລືອກຢູ່ ທີ່ຈະປ່ຽນທິດທາງກ່ຽວກັບການຊື້ລະບົບລູກສອນໄຟ S-400.”
ສະຫະລັດໄດ້ເຕືອນເທີກີຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ແຜນການທີ່ຈະຊື້ລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍນັ້ນ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ເຮືອບິນລົບ F-35 ທີ່ເຣດ້າຈັບບໍ່ໄດ້ ຊຶ່ງເທີກີມີແຜນທີ່ຈະຊື້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ສະຫະລັດກ່າວວ່າເທີກີບໍ່ສາມາດທີ່ຈະມີທັງສອງຢ່າງໄດ້ພ້ອມກັນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຂອງສະຫະລັດຢ້ານວ່າ ຣັດເຊຍອາດຈະປັບ ສະມັດຕະພາບ ລະບົບລູກສອນໄຟ S-400 ຕໍ່ຕ້ານອົງການເນໂຕ້ຈາກຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ຕົນເກັບກຳເອົາຢູ່ໃນເທີກີ.
ທັງໆທີ່ໄດ້ມີການເຕືອນ ແຕ່ເທີກີກໍຍັງດຳເນີນການຕໍ່ໄປ ກ່ຽວກັບການຊື້ລະບົບລູກສອນໄຟຈາກຣັດເຊຍ. ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານເຣເຊັບ ຕາຍຢິບ ເອີດວານ ກ່າວວ່າ ມັນ “ເປັນໄປບໍ່ໄດ້” ສຳລັບເທີກີ ທີ່ຈະຖອນຕົວຈາກການຕົກລົງກັບມົສກູ.
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