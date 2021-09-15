ສະຫະລັດ ມອງເຫັນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຂອງກຸ່ມ ອັລ-ໄກດາ ກັບໄປ ອັຟການິສຖານ

ມັນມີການລະບຸໃຫ້ເຫັນເພີ່ມຂຶ້ນວ່າ ພວກສະໜັບສະໜູນຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ອາລ-ໄກດາ ແລະ ລັດອິສລາມ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ ອັຟການິສຖານ, ໂດຍໄດ້ຮັບກຳລັງໃຈຈາກການເຂົ້າຍຶດປະເທດຂອງກຸ່ມຕາລີບານໃນທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້.
ລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຫຼືປະມານນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນການສື່ສານເພີ່ມຂຶ້ນໃນໝູ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍ, ທີ່ກ່າວເຖິງຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະໄປ ອັຟການິສຖານ, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ສະຫະລັດ ລະດັບສູງຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າບາງຄົນແມ່ນໄດ້ເລີ່ມການເດີນທາງແລ້ວ.
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການສືບລັບ ຊີໄອເອ ທ່ານ ເດວິດ ໂຄເຮັນ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການສົນ ທະນາຂອງຄະນະກຳມະການຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການສືບລັບຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມເຫັນສິ່ງຊີ້ບອກ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ບາງອັນຂອງພວກ ອັລ-ໄກດາ ໃນ ອັຟການິສຖານ.”
“ແຕ່ມັນຍັງໄວຢູ່, ທ່ານໄດ້ກ່າວໂດຍເຕືອນວ່າ ພວກ ອາລ-ໄກດາ ອາດຟື້ນຂຶ້ນມາໃໝ່ໃນປີນີ້, “ພວກເຮົາຈະຕິດຕາມມັນຢ່າງໃກ້ຊິດ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະແລກປ່ຽນລັກສະນະຂອງສະມາຊິກກຸ່ມ ອັລ-ໄກດາ ທີ່ເດີນທາງກັບໄປ ອັຟການະສຖານ, ຫຼື ກ່ຽວກັບ ວ່າພວກເຂົາມາຈາກໃສ, ເຖິງແມ່ນວ່າວິດີໂອທີ່ຖືກເອົາລົງທາງອອນໄລນ໌ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ້າວ ອາມິນ ອາລ-ຮາກ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດການກັບອະດີດຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມ ອັລ-ໄກດາ ທ້າວ ໂອຊາມະ ບິນ ລາເດັນ ໃນລະຫວ່າງ ການຕໍ່ສູ້ຢູ່ພາກພື້ນ ໂທຣາ ໂບຣາ (Tora Bora), ໄດ້ກັບຄືນສູ່ບ້ານເກີດຂອງລາວໃນແຂວງ ນານກາຮາ ແລ້ວ.
ມັນຍັງມີຄວາມສົງໄສທີ່ມີຢູ່ ຈາກບັນດາອົງການສືບລັບວ່າຜູ້ນຳຄົນສຳຄັນຂອງກຸ່ມ ອັລ-ໄກດາ ຢູ່ ໃນ ອີຣ່ານ ປັດຈຸບັນນີ້, ຄືທ້າວ ຊາອີຟ ອາລ-ແດລ, ເຊິ່ງ ແມ່ນຮອງຜູ້ບັນຊາການຂອງກຸ່ມນັ້ນ, ຈະເດີນທາງກັບໄປສູ່ອັຟການິສຖານ ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຂງແກ່ນກວ່າຢູ່ບ່ອນອື່ນ.
ແຕ່ ການເຕືອນ ຂອງອົງການສືບລັບຊີໄອເອ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ລຸນຫຼັງຄວາມເປັນຫ່ວງຈາກບັນດາເຈົ້າໜ້າ ທີ່ປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍສາກົນ ແລະ ບັນດານັກວິເຄາະ ກ່ຽວກັບວ່າ ອັຟການິສຖານ ຈະກັບຄືນມາເປັນບ່ອນຫລົບລີ້ສຳລັບພວກກໍ່ການຮ້າຍ.
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