ສະພາສູງສະຫະລັດໄດ້ອະນຸມັດແຜນງົບປະມານ ມູນຄ່າ 1 ພັນ 300 ຕື້ໂດລາ
ເພື່ອເປັນລາຍຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຈົນຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ ປີນີ້.
ຜົນການລົງຄະແນນສຽງ 65 ຕໍ່ 32 ໃນຕອນເຊົ້າມືດຂອງວັນສຸກມື້ນີ້ ພາຍຫຼັງ
ທີ່ສະພາຕໍ່າຂອງສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ອະນຸມັດແກ່ແຜນການດັ່ງກ່າວ ໃນວັນພະຫັດ
ວານນີ້.
ຮ່າງແຜນການດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກນີ້ ກໍຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ
ເຊັນ. ທໍານຽບຂາວກໍໄດ້ບອກວ່າ ທ່ານຈະເຊັນອະນຸມັດຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້.
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາທັງຫລາຍ ມີເວລາພຽງແຕ່ບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ
ເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອອ່ານແຜນງົບປະມານ ທີ່ຍາວເກືອບຮອດ 2,200 ໜ້າ ທີ່ຫາກໍ່
ອອກມາໃນຄືນວັນພຸດຜ່ານມາ.
ໃນເມື່ອວ່າ ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝກໍາລັງຈະມາເຖິງໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ແຜນງົບປະມານສະບັບດັ່ງກ່າວ ຄ້າຍກັບວ່າ ຈະເປັນຂີດໝາຍສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າມັນເປັນ
ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ສໍາລັບລັດຖະສະພາຈະໄດ້ນໍາເອົານິຕິກໍາໃຫຍ່ແບບນີ້ມາພິຈາລະນາ
ໃນປີນີ້. ແຜນການດັ່ງກ່າວແມ່ນເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣໍາສາມາດປະຕິບັດຕາມຄໍາໝັ້ນ
ສັນຍາທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າຈະເພີ້ມລາຍຈ່າຍໃຫ້ແກ່ກອງທັບນັ້ນໄດ້ ແຕ່ມັນກໍໄດ້ໃຫ້ງົບປະ
ມານແກ່ພາກສ່ວນທີ່ຈໍາກັດໃນແຜນການດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ທ່ານຢາກເຮັດ.ຮ່າງ
ງົບປະມານນີ້ມີການຂຶ້ນເງິນເດືອນ 2.4 ເປີເຊັນໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ເປັນທະຫານ.
ທ່ານ ພອລ ຣາຍອັນ (Paul Ryan) ປະທານສະພາຕໍ່າກ່າວວ່າ "ມື້ນີ້ໄດ້ເປັນຂີດ
ໝາຍການເລີ້ມຕົ້ນຂອງຍຸກໃໝ່ ສຳລັບກອງທັບສະຫະລັດ. ນິຕິກໍາສະບັບນີ້ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ວ່າຈະສ້າງກອງທັບຂອງສະຫະລັດຄືນມາອີກ."
ພາຍຫລັງທີ່ມີການເຈລະຈາກັນຢ່າງຍືດຍາວລະຫວ່າງພວກສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະເດໂມແຄຣັດ ຮ່າງງົບປະມານດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ອະນຸມັດງົບປະມານ 1 ຕື້ 600 ລ້ານ
ໂດລາເພື່ອສ້າງສິ່ງກັ້ນຂວາງ ແລະກໍາແພງຍາວ 150 ກິໂລແມັດຢູ່ຊາຍແດນສະຫະ
ລັດກັບເມັກຊິໂກ, ຊຶ່ງເປັນຈໍານວນເງິນ ທີ່ໜ້ອຍກວ່າງົບປະມານທີ່ທ່ານທຣໍາຂໍຢູ່ 25
ຕື້ໂດລາ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນໂຄງການທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວອ້າງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະ
ນາຫາສຽງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າເມັກຊິໂກຈະເປັນຜູ້ຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນັ້ນ.
ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຂຽນຢູ່ໃນທວີດເທີວ່າ "ໄດ້ຮັບງົບປະມານ 1 ຕື້ 600 ລ້ານໂດລາເພື່ອເລີ້ມສ້າງກໍາແພງຢູ່ຊາຍແດນທາງໃຕ້ຂອງປະເທດ, ສ່ວນທີ່ເຫລືອນັ້ນ ຈະມານໍາຫລັງ. ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດກໍຄືເຮົາໄດ້ເງິນ 700 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອສ້າງກອງ ທັບຂອງພວກເຮົາຄືນ
ໃໝ່, ຈະມີອີກ 716 ຕື້ໂດລາ ໃນປີໜ້າ ... ຊຶ່ງເປັນງົບ ປະມານທີ່ຫລາຍທີ່ສຸດແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ຈະຕ້ອງຕັດເງິນທີ່ພວກເດໂມແຄຣັດເຮັດສິ້ນເປືອງໂດຍເອົາໄປໃຫ້
ຄົນລ້າໆ ເພື່ອຈະໄດ້ເງິນມາຈ່າຍໃຫ້ການຂຶ້ນເງິນເດືອນແກ່ທະຫານ ແລະຊື້ອຸປະກອນໃໝ່."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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