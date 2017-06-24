ທູດພິເສດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເລື່ອງອັຟການິສຖານ ແລະປາກິສຖານ ໄດ້
ລາອອກ. ທ່ານ Laurence Miller ໄດ້ອອກຈາກໜ້າທີ່ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍປາດສະ
ຈາກການແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ທີ່ມາຮັບໜ້າທີ່ແທນ.
ການອອກຈາກໜ້າທີ່ ຂອງທູດພິເສດ ມີຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັນກັບທີ່ສະຫະລັດ ກຳລັງ
ຕຽມສົ່ງທະຫານຫລາຍພັນຄົນໄປຕື່ມ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ໃນການສືບຕໍ່ສູ້ລົບກັບ
ພວກກະບົດຕາລີບານ.
ເວັບໄຊ Politico ໄດ້ລາຍງານໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ບັນດານັກການທູດຄິດວ່າຫ້ອງ
ການທູດພິເສດ ໄດ້ປິດລົງໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດໄດ້ຖືກ
ມອບໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການກະຊວງຕ່າງປະເທດຮັບຜິດຊອບໃນເຂດເອເຊຍໃຕ້ ແລະ
ເອເຊຍກາງ.
ໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tille-
rson ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ ທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈໃດໆກ່ຽວ ກັບອະນາ
ຄົດຂອງຫ້ອງການ. ທ່ານ Tillerson ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າທ່ານຈະຫລຸດຈຳນວນບັນດາ
ທູດພິເສດຢູ່ໃນກະຊວງຕ່າງປະເທດລົງ ຊຶ່ງກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບການຕັດງົບປະມານ
ເຖິງ 30 ເປີເຊັນ.
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