ປະທານສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ທ່ານ ເຄວິນ ແມັກຄາທີ ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ຄວນ “ຖອນອອກຈາກ” ຢູເຄຣນ. ຜູ້ນຳສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ໃນການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານໃນຖານະເປັນປະທານສະພາຕ່ຳ ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນນະຄອນ ເຈຣູຊາແລມ, ປະເທດ ອິສຣາແອລ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ທ່ານ ແມັກຄາທີ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງການສະໜັບສະໜູນທາງການເມືອງເປັນການສ່ວນຕົວຂອງທ່ານສຳລັບ ກີຢິບ ພ້ອມກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາທາງທະຫານຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ປະເທດທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍສົງຄາມນັ້ນ. ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຈາກສື່ມວນຊົນ ຣັດເຊຍ ນັ້ນ. ທ່ານ ແມັກຄາທີ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນສິ່ງທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເຮັດໃນ ຢູເຄຣນ, ລວມທັງສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າເປັນ “ການສັງຫານເດັກນ້ອຍ.”
ທ່ານ ແມັກຄາທີ ແມ່ນກຳລັງນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຈາກສອງພັກການເມືອງຂອງ ອາເມຣິກາ ໄປ ອິສຣາແອລ ແລະ ກ່າວຄຳປາໄສຄັ້ງປະຫວັດສາດ ຕໍ່ສະພາ ຄະແນສເສັດ (Knesset), ເຊິ່ງແມ່ນຄຳປາໄສຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍປະທານສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ໃນຮອບ 25 ປີ.