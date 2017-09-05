ສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການເອົາບາດກ້າວທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຕໍ່ ເກົາຫຼີເໜືອ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຄູ່ຕຳແໜ່ງໃນກຸງໂຊລ ໃນວັນຈັນວານນີ້
ໄດ້ຕົກລົງກັນ ວ່າຈະຍົກເລີກການຈຳກັດຈັດການໃຊ້ຈ່າຍ ສຳລັບໂຄງການລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການລົງໂທດຢ່າງໜັກໜ່ວງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕໍ່
ເກົາຫຼີເໜືອ.
ນອກນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ Moon Jae-in ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດພິຈາລະນາກີດກັນການລຳລຽງນ້ຳມັນ ໄປຍັງເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງທາງເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ໂຊລ ໄດ້ບອກພວກນັກຂ່າວນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກທຳນຽບຂາວ ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການລົງໂທດເລື່ອງນ້ຳມັນຕໍ່ພຽງຢາງ, ແຕ່ວ່າ
ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານ Moon ໄດ້ຕົກລົງໃນເລື່ອງກວ້າງໆ
ໃນເລື່ອງໃຫຍ່ໆ ໃນການສົນທະນາໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ 40 ນາທີ ໃນວັນຈັນວານນີ້,
ນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ສະເທືອນໂລກ ໂດຍການປະທ້ວງດ້ວຍການທົດລອງ
ອາວຸດນິວເຄລຍ ໃຕ້ພື້ນດິນ ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ເປັນລະເບີດ hydrogen ນັ້ນ.
ຄຳຖແລງດ່ັງກ່າວໄດ້ເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ “ພວກຜູ້ນຳທັງສອງ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະກົດດັນຢ່າງແຮງ
ສຸດຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ຈະເອົາທຸກມາດຕະການ ຕໍ່ການເກາະຜິດຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້, ພວກທ່ານ
ທັງສອງຍັງໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການທະຫານຮ່ວມເຕັມຄວາມສາມາດ.”
ສະຫະລັດ ຈະກະຈາຍຮ່າງມະຕິອັນໃໝ່ ກ່ຽວກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ໃນສັບປະດານີ້, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ Nikki Haley ໄດ້ບອກກອງປະຊຸມສຸກເສີນຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ໃນວັນຈັນວານນີ້. ນັກການທູດອາເມຣິກັນທ່ານນີ້ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າ
ຈະມີການລົງຄະແນນສຽງພາຍໃນນຶ່ງສັບປະດາ.
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