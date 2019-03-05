ໂດຍມີການຍົກເລີກ ການຊ້ອມລົບ ທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ສະແດງ ຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບ ທີ່ຕິດຕາມມາ

ສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ປະກາດຍົກເລີກ ການຊ້ອມລົບຂະໜາດໃຫຍ່ປະຈຳປີ 2
ຄັ້ງ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ “ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ ການເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີ ເປັນເຂດປອດ
ນິວເຄລຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ.”
ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈ ທີ່ທ່ານໂຣເບີດ ແມນນິງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ປະຈຳສະພາ
ແອັດແລນຕິກ ເອີ້ນວ່າ “ເປັນນຶ່ງໃນຈຳນວນຄວາມຜິດພາດ ທີ່ໄດ້ກະທຳ ເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ຖານະຂອງສະຫະລັດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ອ່ອນແອລົງ.”
ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ແພຕຣິກ
ແຊນນາແຮນ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ຈົງ ກີຢົງ ດູ ໄດ້
ຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະຍົກເລີກການຊ້ອມລົບ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Key Resolve and Foal Eagle
ໃນລະຫວ່າງການໂອ້ລົມກັນ ທາງໂທລະສັບ ໃນວັນເສົາແລ້ວ ອີງຕາມຖະແຫຼງການ
ຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ.
ຖະແຫຼງການຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ “ລັດຖະມົນຕີທັງສອງ ໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະຮ່ວມມືກັນຢ່າງ
ໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆທາງດ້ານທະຫານ ຂອງສະຫະລັດ ແລະສາທາລະ
ນະ ລັດເກົາຫຼີເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານການທູດ.”
ທ່ານແຊນນາແຮນ ຍັງໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ທ່ານ ແລະທ່ານຈົງ “ໄດ້ຕົກລົງກັນ
ທີ່ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມພ້ອມ ຢ່າງແຂງຂັນ ທາງດ້ານທະຫານ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ
ທີ່ອອກແບບ ໃໝ່ກ່ຽວກັບການຊ້ອມລົບຂອງກອງບັນຊາການແລະ ການດັດແປງ
ໃນການຝຶກແອບພາກສະໜາມ. ໂດຍຮ່ວມມືກັນ ພວກເຮົາແມ່ນພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະ
ຮັບມືກັບທຸກໆບັນຫາທ້າທາຍ ທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ.”
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຈົ່ມວ່າມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ
ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການຊ້ອມລົບຂະໜາດໃຫຍ່.
ທ່ານຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ມີການຊ້ອມລົບທາງ
ທະຫານກັບເກົາຫຼີໃຕ ກໍເພື່ອປະຢັດເງິນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ສຳລັບສະຫະລັດ
ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ການຈ່າຍຄືນໃຫ້. ນັ້ນຄືທ່າທີຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ມີມາແຕ່ດົນແລ້ວ
ກ່ອນຂ້າພະເຈົ້າເປັນປະທານາທິບໍດີ. ນອກນັ້ນຍັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງ
ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໃນເວລານີ້ ຊຶ່ງເປັນເລື້ອງທີ່ດີ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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