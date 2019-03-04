ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ປະກາດລົບລ້າງການຊ້ອມລົບທາງທະຫານຂອງສອງຄັ້ງ
ຂະໜາດໃຫຍ່ປະຈຳປີ ໃນຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ “ບັນລຸເສັດສິ້ນອາວຸດນິວເຄລຍຢູ່ທີ່
ແຫຼມເກົາຫຼີ.”
ການຕັດສີນໃຈທີ່ທ່ານໂຣເບີຣຕ໌ ແມນນິງ ສະມາຊິກອາວຸໂສຢູ່ສະພາອັດລັນຕິກ ຮ້ອງ
ວ່ານຶ່ງໃນຈຳນວນຄວາມຜິດພາດທີ່ໄດ້ປະຕິບັດມາ ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມໂຍງ ທ່າທີ່
ຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອເອເຊຍ.”
ທ່ານແພຕຣິກ ຊານາຮານ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຊົ່ວຄາວ ແລະລັດຖະມົນຕີ
ປ້ອງກັນປະເທດແຫ່ງຊາດເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຈີອົງ ກີອົງ-ດູ ໄດ້ຕັດສິນໃຈສິ້ນສຸດການແກ້
ໄຂທີ່ສຳຄັນ ແລະການຊ້ອມລົບເປັນໄລຍະ ໂພລ ອີເກີລ ລະຫວ່າງການສົນທະນາທາງ
ໂທລະສັບໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ.
ຖະແຫຼງການທຳນຽບຫ້າແຈ ຍັງໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ “ທັງສອງລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຫັນດີວ່າ
ຈະປີດການປະສານງານລະຫວ່າງ ກິດຈະການທະຫານຂອງສະຫະລັດ ແລະສາທາ
ລະນະລັດເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຈະດຳເນີນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມດ້ານ
ການທູດ.”
ທ່ານຊານາແຮນ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີວ່າ ທ່ານ ແລະທ່ານຈີອົງ “ໄດ້ເຫັນພ້ອມ
ເພື່ອຮັກສາການຕຽມພ້ອມຂອງທະຫານ ຜ່ານການອອກແບບໃໝ່ຢູ່ທີ່ກອງບັນຊາການ
ເຝິກຊ້ອມ ແລະປ່ຽນແປງໂຄງການເຝິກຊ້ອມໃນສະໜາມ. ພວກເຮົາທັງສອງ ພ້ອມ
ແລ້ວ ທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບການທ້າທ້າຍດ້ານຄວາມປອດໄພໃດໆ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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