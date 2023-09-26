ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນຮ່ວມກັນ ເພື່ອຕ້ານໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເກົາຫຼີເໜືອ, ໃນຂະນະທີ່ວໍຊິງຕັນ ແລະໂຊລ ສະເຫຼີມສະຫຼອງການເປັນພັນທະມິດມາເປັນເວລາ 7 ທົດສະວັດຂອງພວກເຂົາ.
ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ທີ່ວໍຊິງຕັນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງການຮ່ວມມືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງ 2 ພັນທະມິດ ໃນການ “ແບ່ງປັນຕະຫຼອດເວລາ” ໃນຂໍ້ມູນການເຕືອນໄພຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ຕອບໂຕ້ການເຄື່ອນ ໄຫວທາງອິນເຕີແນັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ເຊິ່ງສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການອາວຸດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງພຽງຢາງ.
ຄຳປາໄສຂອງນັກການທູດລະດັບສູງໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ກະກຽມສຳລັບການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງໂຊລ ຂອງທ່ານບລິງເກັນ ໃນອາທິດຈະມາເຖິງ.
ທ່ານບລິງເກັນ ຄາດວ່າຈະດຳເນີນການເຈລະຈາກັບລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານພາກ ຈິນ (Park Jin) ໃນເດືອນພະຈິກ ເຊິ່ງເປັນການພົບປະສອງຝ່າຍຄັ້ງທໍາອິດໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລໃນຖານະຫົວຫນ້ານັກການທູດ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ເຊັ່ນ: ການເສີມສ້າງພັນທະມິດໃນລະດັບພາກພື້ນເພື່ອປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກເກົາຫລີເຫນືອ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບການວາງແຜນໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ. ທັງສອງທ່ານໄດ້ເຄີຍພົບປະກັນຫຼາຍຄັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານບລິງເກັນ ແລະ ທ່ານພາກ (Park), ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫມ່ ທ່ານ ກາມິກາວາ ໂຢໂກ (Kamikawa Yoko) ໄດ້ເຈລະຈາໂດຍກົງຢູ່ນິວຢອກກ່ຽວກັບຂອບຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ. ພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະ “ຕອບໂຕ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ” ຕໍ່ການກະທຳໃດໆກໍ່ຕາມທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນ.