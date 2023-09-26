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ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ເພີ່ມການສະກັດກັ້ນ ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ

ແຟ້ມພາບ - ທຸງຊາດເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ສະຫະລັດ ສະບັດຢູ່ທີ່ສາລາ Imjingak ໃນເມືອງ Paju ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໃກ້ຊາຍແດນເກົາຫຼີເໜືອ ວັນທີ 11 ເມສາ 2023

ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະເພີ່ມທະວີການສະກັດກັ້ນຮ່ວມກັນ ເພື່ອຕ້ານໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເກົາຫຼີເໜືອ, ໃນຂະນະທີ່ວໍຊິງຕັນ ແລະໂຊລ ສະເຫຼີມສະຫຼອງການເປັນພັນທະມິດມາເປັນເວລາ 7 ທົດສະວັດຂອງພວກເຂົາ.

ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ທີ່ວໍຊິງຕັນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງການຮ່ວມມືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງ 2 ພັນທະມິດ ໃນການ “ແບ່ງປັນຕະຫຼອດເວລາ” ໃນຂໍ້ມູນການເຕືອນໄພຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ຕອບໂຕ້ການເຄື່ອນ ໄຫວທາງອິນເຕີແນັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ເຊິ່ງສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການອາວຸດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງພຽງຢາງ.

ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ນັກ​ການ​ທູດ​ລະດັບ​ສູງ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈາກສະຫະລັດ ແລະ ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ກະ​ກຽມ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມນະຄອນຫຼວງ​ໂຊ​ລ ຂອງ​ທ່ານບລິງເກັນ ໃນ​ອາ​ທິດ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ.

ທ່ານບລິງເກັນ ຄາດວ່າຈະດຳເນີນການເຈລະຈາກັບລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານພາກ ຈິນ (Park Jin) ໃນເດືອນພະຈິກ ເຊິ່ງເປັນການພົບປະສອງຝ່າຍຄັ້ງທໍາອິດໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລໃນຖານະຫົວຫນ້ານັກການທູດ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ເຊັ່ນ: ການເສີມສ້າງພັນທະມິດໃນລະດັບພາກພື້ນເພື່ອປ້ອງກັນໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກເກົາຫລີເຫນືອ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບການວາງແຜນໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ. ທັງ​ສອງທ່ານ​ໄດ້ເຄີຍ​ພົບ​ປະ​ກັນ​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ.

ວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານບລິງເກັນ ແລະ ທ່ານພາກ (Park), ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫມ່ ທ່ານ ກາມິກາວາ ໂຢໂກ (Kamikawa Yoko) ໄດ້ເຈລະຈາໂດຍກົງຢູ່ນິວຢອກກ່ຽວກັບຂອບຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາວ່າ​ຈະ “ຕອບ​ໂຕ້​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ” ຕໍ່​ການ​ກະ​ທຳ​ໃດໆກໍ່ຕາມ​ທີ່​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ ຜ່ານໂທລະພາບ

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