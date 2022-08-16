ສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ຈະເລີ້ມການຝຶກຊ້ອມທາງທະຫານຮ່ວມກັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນຮອບຫຼາຍໆປີ ໃນອາທິດໜ້ານີ້ ທ່າມກາງທີ່ມີການເອົາທ່າທີແບບຮຸກຮານເພີ້ມຂຶ້ນຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງໄດ້ທຳການທົດລອງອາວຸດຊະນິດຕ່າງໆ ແລະຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງກັບເກົາຫຼີໃຕ້ແລະສະຫະລັດ ນັ້ນຄືຖະແຫຼງການຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ການຝຶກຊ້ອມຂອງກຳລັງພັນທະມິດໃນລະດູຮ້ອນ ຊຶ່ງຈະເລີ້ມຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 22 ສິງຫາໄປຮອດວັນທີ 1 ກັນຍາຢູ່ທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຊື່ວ່າ Ulchi Freedom Shield ນັ້ນ ຈະຮວມທັງການຝຶກແອບພາກສະໜາມ ທີ່ພົວພັນກັບເຮືອບິນ ກຳປັ່ນລົບ ລັດຖັງ ແລະອາດມີທະຫານເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍສິບພັນຄົນ.
ການຝຶກຊ້ອມທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງວໍຊິງຕັນ ແລະໂຊລ ເພື່ອຟື້ນຟູການຊ້ອມລົບຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼັງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍົກເລີກການຊ້ອມລົບເປັນປະຈຳ ຈຳນວນນຶ່ງ ແລະຫຼຸດຂະໜາດລົງອີກຈຳນວນນຶ່ງໂດຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ້ຈຳລອງເຫດການ ໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ເພື່ອໃຫ້ບ່ອນສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການທູດກັບພຽງຢາງແລະຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງໃນເລື້ອງໂຄວິດ-19.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ຍັງກ່າວວ່າ ກອງທັບເຮືອຂອງສະຫະລັດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກແອບໃນການເຕືອນແລະຊອກຄົ້ນຫາລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງຂອງລັດຮາວາຍ ແຕ່ວັນທີ 8 ຫາ 14 ສິງຫາ ຊຶ່ງມີການກ່າວວ່າ ເປັນການແນໃສ່ການຮ່ວມມືເພີ້ມຂຶ້ນຂອງທັງສາມປະເທດທ່າມກາງທີ່ມີການທ້າທາຍຈາກເກົາຫຼີເໜືອ.
ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ການຝຶກຊ້ອມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຢູ່ໃນລັກສະນະ ຂອງການປ້ອງກັນ ແຕ່ແນ່ນອນ ການຊ້ອມລົບ Ulchi Freedom Shield ຈະໄດ້ຮັບປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ແບບໂກດແຄ້ນຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງກ່າວວ່າ ການຝຶກຊ້ອມໃດໆກໍຕາມຂອງປະເທດພັນທະມິດ ແມ່ນການກະກຽມສຳລັບການຮຸກຮານ ແລະໄດ້ໃຊ້ເພື່ອເປັນເຫດຜົນສຳລັບຂໍ້ອ້າງໃນການພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍແລະລູກສອນໄຟຂອງພວກເຂົາ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ການຝຶກຊ້ອມຕ່າງໆໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ຫຼືບໍ່ກໍຫຼຸດຂະໜາດລົງ ຊຶ່ງສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ທຳການຝຶກຊ້ອມຂະໜາດໃຫຍ່ຮ່ວມກັນໃນທຸກໆລະດູບານໃໝ່ ແລະລະດູຮ້ອນ ຢູ່ທີ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້. ການຝຶກຊ້ອມໃນລະດູບານໃໝ່ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງການຝຶກແອບທີ່ໃຊ້ລູກປືນແທ້ ຊຶ່ງມີການພົວພັນຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບກຳລັງພາກພື້ນດິນ ອາກາດ ແລະທະເລ ໂດຍປົກກະຕິຈະມີທະຫານອາເມຣິກັນ 10,000 ແລະທະຫານເກົາຫຼີໃຕ້ອີກ 200,000 ເຂົ້າຮ່ວມນຳ.
ສ່ວນການຝຶກແອບໃນລະດູຮ້ອນນັ້ນ ກໍຈະມີທະຫານພັນທະມິດຫຼາຍໆສິບພັນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍການໃຊ້ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຈຳລອງ ຝຶດຊ້ອມກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈແລະວາງແຜນຮ່ວມ ທັງໆທີ່ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງການຟື້ນຟູໃນການຊ້ອມລົບຂະໜາດໃຫຍ່ໃນເທື່ອນີ້.