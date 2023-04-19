ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້, ທ່ານຢູນ ຊຸກ ຢອລ (Yoon Suk Yeol) ຈະມາທີ່ວໍຊິງຕັນໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງໂຊລໃນການຍົກລະດັບການຂັດຂວາງຕໍ່ເກົາຫຼີເຫນືອ ແລະເປົ້າຫມາຍຂອງວໍຊິງຕັນໃນການເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງສິນຄ້າ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍອອກໄປໃຫ້ກວ້າງໄກໄປນອກຈາກຈີນອີກ, ອີງຕາມບັນດານັກຊ່ຽວຊານ.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ມີກຳນົດທີ່ຈະເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບທ່ານຢູນໃນວັນທີ 26 ເມສານີ້ ຢູ່ໃນການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ ຊຶ່ງຈະຮວມທັງງານລ້ຽງອາຫານຄ່ຳ ແລະການສະເຫລີມສະຫລອງວັນຄົບຮອບ 70 ປີ ແຫ່ງການເປັນພັນທະມິດ ຂອງ ສະຫະລັດກັບເກົາຫຼີໃຕ້.
ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະການໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຄັ້ງທີສອງທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄບເດັນໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະເປັນຄັ້ງທຳອິດສຳລັບປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ນັບແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ.
"ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະການ ແມ່ນເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ເພາະວ່າການຢ້ຽມຢາມ ທາງລັດຖະການ ແມ່ນມີແຕ່ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າ ທ່ານມີຄວາມໃກ້ຊິດຫລາຍທີ່ສຸດແບບບໍ່ໜ້າເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເດັນນິສ ວາຍລ໌ເດີ (Dennis Wilder), ຜູ້ອຳນວຍການອາວຸໂສຝ່າຍເອເຊຍຕາເວັນອອກຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນ ຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວໃນສະໄໝຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານບູສ (Bush).
ທ່ານວາຍລ໌ເດີ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາເກົາຫລີວ່າ "ສິ່ງທີ່ມັນເປັນສັນຍາລັກ ກໍຄື ຜົນສໍາເລັດຂອງປະຊາທິປະໄຕ, ຜົນສໍາເລັດຂອງພັນທະມິດທາງທະຫານທີ່ຮັກສາ ສັນຕິພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ມີບັນຫາຫຼາຍ ແລະຜົນສໍາເລັດທາງດ້ານເສດຖະກິດອັນ ໃຫຍ່ຫຼວງ ທີ່ມາຈາກການພົວພັນສອງຝ່າຍແບບນັ້ນ."
ສະຫະລັດໄດ້ຊ່ວຍເກົາຫຼີໃຕ້ຟື້ນຕົວຂຶ້ຶ້ນມາຈາກຊາກຫັກພັງຂອງສົງຄາມເກົາຫຼີປີ 1950 ຫາ 53 ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດປະຊາທິປະໄຕທີ່ເປັນມະຫາອຳນາດດ້ານເສດ ຖະກິດປະເທດນຶ່ງຂອງໂລກ. ທ່ານວາຍລ໌ເດີ (Wilder) ເອີ້ນປະເທດນີ້ວ່າ "ເປັນນຶ່ງ ໃນເລື່ອງຄວາມສໍາເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ອາເມຣິກາ."