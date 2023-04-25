ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ເວລາທີ່ທ່ານເປັນເຈົ້າພາບ ຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີເກົາຫລີໃຕ້, ທ່ານຢູນ ຊຸກ-ຢອລ (Yoon Suk-yeol) ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະການ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຈັດພິທີອັນໃຫຍ່ໂຕ ເປັນເວລານຶ່ງມື້ເຕັມ ໂດຍຈະມີການສົນທະນາກັນຫາລືກັນຢ່າງຈິງຈັງ ລວມທັງສິ່ງທີ່ພວກນັກວິເຄາະເວົ້າວ່າ ການພົບປະກັນແບບງຽບໆ ກ່ຽວກັບການຕ້ານຄືນຈີນ ທີ່ນັບມື້ມີອິດທິພົນຫລາຍຂຶ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ນຳທັງຫລາຍ ຈະປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍເກົາຫລີເໜືອທີ່ນັບມື້ມີຄວາມກ້າເກັ່ງຂຶ້ນ ແລະຫາທາງເພື່ອວ່າ ສອງປະເທດຈະສາມາດຮ່ວມມືກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດໄດ້ແນວໃດ ແລະສິ່ງອື່ນໆອີກ.
ທ່ານຢູນ ຍັງຈະກ່າວຕໍ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດອີກເຊັ່ນກັນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢູ່ໃນ ວໍຊິງຕັນ.
"ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນແລະທ່ານນາງແຮຣີສ, ພັນທະມິດຂອງສະຫະ ລັດ - [ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ] ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍໂຕອອກໄປໄກກວ່າແຫຼມເກົາຫຼີອີກ, ແລະໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ເປັນກໍາລັງເພື່ອເຮັດສິ່ງທີ່ດີ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ອິນໂດ - ປາຊີຟິກ ແລະໃນທົ່ວໂລກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຈກ ຊູລີວານ (Jake Sullivan) ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທີ່ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານຊູລີວານກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກຜູ້ນໍາ “ຈະປະກາດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນການສະກັກກັ້ນເຫດການທາງອິນເຕີແນັດ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກດິນຟ້າອາກາດ, ການລົງທຶນ ແລະ ກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ກັບປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.”