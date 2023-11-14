ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ປັບປຸງຍົກລະດັບຂໍ້ຕົກລົງໃນການສະກັດກັ້ນໄພຂົ່ມຂູ່ທາງດ້ານທະຫານຈາກເກົາຫຼີເໜືອໃນວັນຈັນວານນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດໃນຮອບນຶ່ງທົດສະວັດ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ພົບປະ ກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຊິນ ວອນ ຊິກ (Shin Won-sik) ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລ ເພື່ອລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ ທ່າມກາງການເຈລະຈາໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງປະຈຳປີ.
“ຄວາມໝັ້ນໝາຍໃນການສະກັດກັ້ນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກເຮົາຕໍ່ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີແມ່ນຍັງແຂງແກ່ນ. ນັ້ນແມ່ນຮວມທັງການນຳໃຊ້ຢ່າງເຕັມຂອບເຂດໃນ ດ້ານອາວຸດນິວເຄລຍ ອາວຸດທຳມະດາແລະຄວາມສາມາດໃນການປົກປ້ອງລູກສອນໄຟ” ທ່ານອອສຕິນກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ຕົວຢ່າງຄວາມໝັ້ນໝາຍນັ້ນ ທ່ານອອສຕິນໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ເຖິງການໄປຢ້ຽມຢາມເມື່ອໄວໆມານີ້ ໂດຍກຳປັ່ນດຳນ້ຳຕິດລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດນິວເຄລຍ ແລະການລົງຈອດ ຂອງເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດຍຸດທະສາດບີ 52 ຢູ່ທີ່ແຫຼມເກົາຫຼີເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນສັດຕະວັດທີ 21.
ສ່ວນທ່ານຊິນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃນດ້ານຄວາມສາມາດທາງດ້ານນິວເຄລຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງນັບແຕ່ໄດ້ມີການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງເທື່ອທຳອິດ ເມື່ອສິບປີກ່ອນ.
ນອກຈາກ “ການກະທຳເພື່ອສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງແລ້ວ” ໂດຍເກົາຫຼີເໜືອແລ້ວ ທ່ານອອສຕິນຍັງກ່າວວ່າ ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ຫາລືກັນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳດ້ານການທະຫານຂອງຈີນ ແລະຣັດເຊຍ “ທີ່ບ່ອນທຳລາຍກົດລະບຽບ ໃນການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍຂອງລະຫວ່າງປະເທດ.”