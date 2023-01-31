ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ​ທຳການຊ້ອມລົບແບບຮີບດ່ວນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຂົ່ມຂູ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ

ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ຈະເພີ້ມໄລຍະ ແລະຂອບເຂດ ຂອງການຊ້ອມລົບຮ່ວມ, ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍການສືບລັບຮ່ວມກັນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານລີ ຈົງ-ຊັບ (Lee Jong-sup) ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ກັນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລະບຸວ່າ ເປັນການເກາະຜິດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນຊ່ວງປີທີ່ຜ່ານມາຂອງພຽງຢາງ.
ໃນລະຫວ່າງຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັນ ລຸນຫຼັງການປະຊຸມເປັນເວລານຶ່ງຊົ່ວໂມງຢູ່ທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ, ທ່ານອອສຕິນ ໄດ້ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ເຖິງການຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດດ່ຽວຂອງວໍຊິງຕັນ, ແລະທໍານຽບຫ້າແຈ ຈະ “ນໍາໃຊ້ຄວາມອາດສາມາດໃນການປ້ອງກັນຂອງສະຫະລັດຢ່າງສົມບູນ ລວມເຖິງລະບົບອາວຸດທຳມະດາ ນິວເຄລຍ, ແລະລະບົບຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນຂອງລູກສອນໄຟ” ເພື່ອປົກປ້ອງພັນທະມິດທີ່ຍາວນານຂອງພວກພວກເຮົາ.
ທ່ານອອສຕີນ ແລະ ທ່ານລີ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ທັງສອງປະເທດຈະກ້າວໄປໜ້າ ດ້ວຍການຊ້ອມລົບທາງທະຫານແບບໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ, ເຊັ່ນດຽວກັບການຊ້ອມລົບ ແລະການຝຶກແອບຕ່າງໆເພີ້ມເຕີມ.
ກ່ອນໜ້າການປະຊຸມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນທີ່ຈະກັບມາດໍາເນີນການຍິງຊ້ອມລົບໂຕຈິງຮ່ວມກັນອີກຄັ້ງໃນປີໜ້ານີ້.
ທ່ານອອສຕິນ ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຍັງສາມາດຄາດຫວັງການສະໜັບສະໜຸນເພີ້ມເຕີມ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ກອງກໍາລັງທະຫານຂອງສະຫະລັດຍັງຄົງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່, ເຊິ່ງລວມມີ ການນໍາໃຊ້ເຮືອບິນລົບ F-22 ແລະ F-35, ພ້ອມດ້ວຍການຢ້ຽມຢາມໂດຍກຸ່ມກໍາປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ Ronald Reagan.
ປັດຈຸບັນນີ້ ສະຫະລັດມີກອງກໍາລັງທາງທະຫານປະຈໍາການຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ປະມານ 28,500 ຄົນ. ແຕ່ ເນື່ອງຈາກພຶດຕິກໍາທີ່ມັກເກາະຜິດຂອງພຽງຢາງ ເຮັດໃຫ້ເກົາຫຼີໃຕ້ ມີຄວາມກັງວົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຢຸນ ຊຸກ ໂຢລ ໄດ້ແນະນໍາໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າ ວໍຊິງຕັນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງສົ່ງອາວຸດນິວເຄລຍກັບຄືນໄປແຫຼມເກົາຫຼີອີກຄັ້ງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເອງກໍກ່າວວ່າ ໂຊລກໍສາ ມາດເລີ້ມຕົ້ນເກັບສະສົມອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານອອສຕິນ ພົບປະກັບ ທ່ານຢຸນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ລຸນຫຼັງການປະຊຸມກັບທ່ານລີ, ແຕ່ທັງສອງທ່ານ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆຕໍ່ສື່ມວນຊົນ.