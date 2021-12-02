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ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ຕ້ອງ​ຕິ​ຈີນ ໃນ​ການ​ຊອກ​ສະ​ແຫວງ​ຫາອາ​ວຸດ​ທີ່​ໄວ​ກວ່າ​ສຽງ

​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ລອຍ ອອ​ສ​ຕິນ (ຊ້າຍ) ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ Suh Wook ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ຫຼັງ​ຈາກກອງ​ປະ​​ຊຸມ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຄັ້ງ​ທີ 53 ​ ທີ່​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເກ​ົ​າ​ຫຼີ​ໃຕ້ ໃນວັນ​ທີ 2 ທັນ​ວາ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດສ​ະ​ຫະ​ລັດ ​ກ່າ​ວ​ວ່າ ການ​ຊອກ​ສະ​ແຫວງ​ຫາອາ​ວຸດ​ທີ່​ໄວ​ກວ່າ​ສຽງ “ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ” ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກ​ະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ລອຍ ອອ​ສ​ຕິນ ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໂຊ​ລ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ປະ​ຈຳ​ປີ ກັບ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຝ່າຍ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້​ຂອງ​ທ່ານ.

ທ່ານອອ​ສ​ຕິນ ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ທາງ​ດ້ານ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຈີນແລະ​ເອີ້ນ​ປັກ​ກິ່ງວ່າ “ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທ້າ​ທາຍ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ “ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ແລະ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ຕໍ່​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ອາດ​ມີ​ຂຶ້ນ​ຈ​າກ​ (ຈີນ) ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ ແລະ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງພວກ​ເຮົາ.”

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ລອຍ ອອ​ສ​ຕິນ (ກາງ) ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເກົ​າ​ຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ Suh Wook (ກາງຊ້າຍ) ຖ່າຍ​ຮູບ​ຮ່ວມ​ກັນ​ກັບພວກ​ທະ​ຫານ ກອງ​ພັນ​ທີ 2 ຂອງກອງ​ທັບ​ບົກ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ສະ​ແດງ​ເທກວານ​ໂດ ທີ່​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້
ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ລອຍ ອອ​ສ​ຕິນ (ກາງ) ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເກົ​າ​ຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ Suh Wook (ກາງຊ້າຍ) ຖ່າຍ​ຮູບ​ຮ່ວມ​ກັນ​ກັບພວກ​ທະ​ຫານ ກອງ​ພັນ​ທີ 2 ຂອງກອງ​ທັບ​ບົກ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ສະ​ແດງ​ເທກວານ​ໂດ ທີ່​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້​ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັນ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ປີ ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເສີມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ໃນ​ການ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພາ​ຄີ​ເພື່ອ​ຢັບ​ຢັ້ງການທ້າ​ທາຍຈາກ​ຈີນແລະ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ອາ​ວຸດ​ນິ​ວ​ເຄ​ລຍຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັນ​ແລ້ວ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຄາດ​ວ່າ ​ຈະ​ປະ ກາດກ່ຽວ​ກັບ​ການເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໃນ​ການ​ເປັນ​ພັ​ນ​ທະ​ມິດ​ທາງ​ດ້ານ​ທະ​ຫານທີ່ມີ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍທົດ​ສະ​ວັດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ລອຍອອ​ສ​ຕິນ ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ​ໂດຍກວມ​ເອົາ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ​ເຂົ້າໃນ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອ​ງ​ທາງ​ດ້ານ​ທະ​ຫານ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່.

ແຕ່​ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ບາງ​ຄົນ ​ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທ້າ​ທາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ນ​ວ່າ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃນ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້​ກັບ​ຍີ່​ປຸ່ນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອີກ​ປະ​ເທດ​ນຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ແລະ​ຄວາມ​ລັງ​ເລ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ທີ່​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ລິ​ເລີ້ມພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳ​ພາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ຈີນນັ້ນ.

“​ການ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ ລະ​ຫວ່າງສະ​ຫະ​ລັດ​ ກັບສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ເກົາ​ຫຼີ ແມ່ນປັດ​ໄຈ​ຫຼັກ​ຂອງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ ແລະ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ພູ​ມີ​ພາກ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່ #ການ​ມີ​ເຂດ​ອິນ​ໂດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ​ທີ່​ເສ​ລີ​ແລະ​ເປີດກວ້າງ” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ທ່ານ​ລອຍ ອອ​ສ​ຕິນ​ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້ ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮອດ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ຊຶ່ງ​ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ລິ​ເລີ້ມ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ທີ່​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ຕ້ານ​ຢັນ​ຕໍ່​ອິດ​ທິ​ພົນ​ທີ່​ມີ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ຈີນ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ.

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