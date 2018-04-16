ການຊ້ອມລົບທາງທະຫານລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ມີການຫລຸດຜ່ອນລົງແດ່

ການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານປະຈຳປີ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະເກົາ ຫຼີໃຕ້ ຊຶ່ງກຳ
ລັງດຳເນີນຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນມີປະຫວັດ ເປັນການສະແດງແສນ ຍານຸພາບຕໍ່ສາທາ
ລະນະຊົນ ຊຶ່ງຈຸດປະສົງສ່ວນນຶ່ງກໍແມ່ນເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍ
ແລະລູກສອນໄຟ ແບບຮຸກຮານ ຂອງເກົາຫລີເໜືອ. ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທາງດ້ານການທູດກຳລັງຈະມີຂຶ້ນ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຍຸດຕິໂຄງການ
ອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ ການເກັບກຳຂ່າວຂອງສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບການ
ຊ້ອມລົບນີ້ຈຶ່ງໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດຈຳກັດ. ບຣາຍອັນ ແພັດເດີນ ນັກຂ່າວວີໂອເອມີ
ລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ຈະ ນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ກອງພົນທະຫານລາບທີສອງຂອງສະຫະລັດ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດພິທີ
ປູກຕົ້ນໄມ້ ຢູ່ທີ່ຄ້າຍເຄຊີໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັບຊາຍແດນ ຂອງສອງເກົາຫຼີ.
ນາຍພົນຈອນ ຮາວເວີຕັນ ຮອງຜູ້ບັນຊາການກອງພົນທະຫານລາບທີສອງຂອງ ສະ
ຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນຄວາມເຊື່ອຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທີ່ວ່າ ຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນນີ້ ຄືກັນກັບ
ຕົ້ນໄມ້ອື່ນໆທີ່ມີມາກ່ອນແລ້ວນັ້ນ ຄວນຈະເປັນສັນຍາລັກຂອງຮາກເຫງົ້າ ທີ່ຜູກ
ໝັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າກັນ ແລະໃນປະຫວັດທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາ ໃນວິທີທີ່
ທົນທານ."
ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນການຍິງປືນເພື່ອຊອກຫາບຸກຄົນທີ່ຍິງປືນແມ່ນທີ່ສຸດ
ໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກອງພົນທະຫານສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້.
ພິທີທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຄ້າຍເຄຊີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນປີນີ້ ກອງທັບສະຫະລັດ ແລະເກົາ
ຫຼີໃຕ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ອົງປະກອບກ່ຽວກັບການບຸກໂຈມຕີ ຢູ່ໃນການຊ້ອມ
ລົບຮ່ວມທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ຊຶ່ງພົວພັນກັບທະຫານຫຼາຍພັນຄົນນັ້ນ.
ທ່ານໂກ ມີຍົງ-ຮີອັນ ຈາກສະຖາບັນສຶກສານະໂຍບາຍ ອາຊານ ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນ
ຈະແຈ້ງທີ່ຈະສົ່ງສັນຍານໄປຫາເກົາຫຼີເໜືອວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ແລະສະຫະລັດ ບໍ່ຕ້ອງ
ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ.”
ຢູ່ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດແລະອາວຸດນິວເຄລຍຄັ້ງ
ຜ່ານໆມາຂອງເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ ການຊ້ອມລົບຮ່ວມແມ່ນຈະມີກຳປັ່ນບັນທຸກ ເຮືອບິນ
ພະລັງງານນິວເຄລຍ ແລະເຮືອບິນຖີ້ມລະເບີດ ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຄວາມສາມາດໃນການຕອບໂຕ້ດ້ວຍກຳລັງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງ
ເກົາຫຼີເໜືອ.
ແຕ່ກຳລັງຂອງກອງທັບເຫຼົ່ານີ້ ຄາດວ່າ ຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຊ້ອມລົບປີນີ້ ໃນ
ຂະນະທີ່ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານການທູດ ຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບການພົບ ປະລະ
ຫວ່າງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ແຈ-
ອິນ ໃນທ້າຍເດືອນເມສານີ້ ແລະກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງຜູ້ນຳສະຫະລັດ ແລະ
ເກົາຫຼີເໜືອ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນອາທິດນີ້ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານ
ຂອງທ່ານ ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບພຽງຢາງ ແລະຄາດວ່າ ຈະພົບປະກັບທ່ານກິມ ໃນທ້າຍເດືອນ
ພຶດສະພາ ຫຼືຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ ຈະມາເຖິງນີ້.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຈະເປັນການໃຫ້ຄວາມນັບຖືກັນ
ເປັນຢ່າງສູງ ໂດຍທັງສອງຝ່າຍ ແລະຫວັງວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້
ເພື່ອປົດອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ."
ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບ
ການພົບປະສຸດຍອດທີ່ຈະມີຂຶ້ນເປັນເທື່ອທຳອິດຢູ່ກອງປະຊຸມພັກກຳມະກອນເກົາຫຼີ
ຊຶ່ງເປັນພັກລັດຖະບານຂອງເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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