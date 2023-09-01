ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, ໐໑ ກັນຍາ ໒໐໒໓
ເອເຊຍ

ສະຫະລັດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ລົງໂທດຮອບໃໝ່ ຕໍ່ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ

ຈໍໂທລະພາບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍງານການຍິງຈະຫຼວດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ພ້ອມດ້ວຍພາບເຕັມຂອງຜູ້ນໍາເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ທີ່ອອກມາປາກົດໂຕ, ໃນຊ່ວງພາກຂ່າວ ຢູ່ທີ່ສະຖານີລົດໄຟໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2023.

ສະຫະລັດ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ກໍາລັງກໍານົດການລົງໂທດ​ຮອບ​ໃໝ່ ຕໍ່ບັນ ດາສ່ວນບຸກຄົນ ແລະບໍລິສັດທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໂຄງການອາວຸດທີ່​ມີ​ອະ​ນຸ​ພາບ​ຮ້າຍ​ແຮງ ແລະໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ລຸນຫຼັງພຽງຢາງປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນການ​ສົ່ງດາວທຽມສອດແນມໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ເຊິ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທີສອງໃນປີນີ້.

ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ຂອງເກົາ ຫຼີເໜືອ ທີ່ຝຶກ​ແອບ​ການ​ເຂົ້າຢືດຄອງດິນແດນທັງໝົດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຝຶກຊ້ອມການໂຈມຕີດ້ວຍ​ອາ​ວຸດຍຸດທະສາດນິວເຄລຍ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້.

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົງໂທດຕໍ່ບໍລິສັດໂຄງການພັດທະນາ ຣີວ ຄີອອງ (Ryu Kyong) ຂອງເກົາຫຼີ ເໜືອພ້ອມດ້ວຍ 5 ບຸກຄົນທີ່ພົວພັນກັບບໍລິສັດດັ່ງກ່າວມານັ້ນ, ລວມທັງຫົວໜ້າໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ ທ່ານຣີວ ຄີອອງ-ໂຊລ (Ryu Kyong-Chol), ແລະອີກ 4 ຄົນຈາກບໍລິສັດສາຂາຍ່ອຍ ທີ່ມີຫ້ອງການໃນປະເທດຈີນ.

ເກົາຫຼີໃຕ້ ເປັນປະເທດທໍາອິດ ທີ່ກໍານົດການລົງໂທດ ໂດຍການລະບຸຊື່ ຂອງບຸກຄົນ ແລະບໍລິສັດ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງກະຊວງ ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອພັດທະນາດາວທຽມ ແລະອາກາດຍານ ທີບໍ່ມີຄົນຂັບ.

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ກໍານົດການລົງໂທດຕໍ່ 3 ກຸ່ມບໍລິສັດ ພ້ອມດ້ວຍ 4 ບຸກຄົນ ທີ່ພົວພັນນໍາໂຄງການພັດ ທະນາລູກສອນໄຟ ແລະອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG