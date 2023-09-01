ສະຫະລັດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ລົງໂທດຮອບໃໝ່ ຕໍ່ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ

ສະຫະລັດ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ກໍາລັງກໍານົດການລົງໂທດຮອບໃໝ່ ຕໍ່ບັນ ດາສ່ວນບຸກຄົນ ແລະບໍລິສັດທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໂຄງການອາວຸດທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງ ແລະໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ລຸນຫຼັງພຽງຢາງປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນການສົ່ງດາວທຽມສອດແນມໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ເຊິ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທີສອງໃນປີນີ້.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ຂອງເກົາ ຫຼີເໜືອ ທີ່ຝຶກແອບການເຂົ້າຢືດຄອງດິນແດນທັງໝົດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຝຶກຊ້ອມການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດຍຸດທະສາດນິວເຄລຍ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລົງໂທດຕໍ່ບໍລິສັດໂຄງການພັດທະນາ ຣີວ ຄີອອງ (Ryu Kyong) ຂອງເກົາຫຼີ ເໜືອພ້ອມດ້ວຍ 5 ບຸກຄົນທີ່ພົວພັນກັບບໍລິສັດດັ່ງກ່າວມານັ້ນ, ລວມທັງຫົວໜ້າໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ ທ່ານຣີວ ຄີອອງ-ໂຊລ (Ryu Kyong-Chol), ແລະອີກ 4 ຄົນຈາກບໍລິສັດສາຂາຍ່ອຍ ທີ່ມີຫ້ອງການໃນປະເທດຈີນ.
ເກົາຫຼີໃຕ້ ເປັນປະເທດທໍາອິດ ທີ່ກໍານົດການລົງໂທດ ໂດຍການລະບຸຊື່ ຂອງບຸກຄົນ ແລະບໍລິສັດ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງກະຊວງ ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອພັດທະນາດາວທຽມ ແລະອາກາດຍານ ທີບໍ່ມີຄົນຂັບ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ກໍານົດການລົງໂທດຕໍ່ 3 ກຸ່ມບໍລິສັດ ພ້ອມດ້ວຍ 4 ບຸກຄົນ ທີ່ພົວພັນນໍາໂຄງການພັດ ທະນາລູກສອນໄຟ ແລະອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.