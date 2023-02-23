ກຳປັ່ນລົບຂອງສະຫະລັດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ການຊ້ອມລົບຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳນອກແຄມຝັ່ງທະເລກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງແຫຼມເກົາຫຼີ ຊຶ່ງເປັນການຮ່ວມມືໃນການສະແດງກຳລັງສາມຝ່າຍທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນກັນ ແຕ່ກໍມີຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນຂະນະທີ່ເກົາຫຼີເໜືອເອົາທ່າທີແບບຮຸກຮານຕື່ມຂຶ້ນ.
ກຳປັ່ນລົບ USS Berry ຊຶ່ງເປັນເຮືອພິຄາດຕິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ຊັ້ນອາເລເບີກ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊ້ອມລົບຄັ້ງນີ້ ພ້ອມກັບເຮືອພິຄາດລຳນຶ່ງຈາກກອງກຳລັງປ້ອງກັນໂຕທາງທະເລຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະອີກລຳນຶ່ງຈາກກອງທັບເຮືອຂອງສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ຊຶ່ງທັງສາມປະເທດຕ່າງກໍໄດ້ປະກາດຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ມີຂຶ້ນຕ່າງຫາກຂອງໃຜລາວ.
ຖະແຫຼງການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ກ່າວຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງເຖິງເກົາຫຼີເໜືອ ຊຶ່ງໄດ້ທຳການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ 2 ລູກ ໃນມື້ວັນຈັນຜ່ານມານີ້.
ກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກກ່າວວ່າ ການຊ້ອມລົບ “ແມ່ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທາງທະຫານລະຫວ່າງກອງກຳລັງຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຄວາມສຳພັນ 3 ຝ່າຍ ກັບປະເທດພັນທະມິດຍີ່ປຸ່ນ ແລະສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີຂອງເຮົາ.”
ຖະແຫຼງການຂອງສະຫະລັດ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ການຮ່ວມມືຂອງສາມຝ່າຍນີ້ແມ່ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງການມີຫຼັກຄຸນຄ່າຮ່ວມ ແລະການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຮົາເພື່ອຕໍ່ຕ້ານພວກທີ່ທ້າທາຍຕໍ່ການມີສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດ.”