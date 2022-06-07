ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການສະແດງກຳລັງທາງອາກາດ ທີ່ມີ ເຮືອບິນລົບ 20 ລຳ ເຂົ້າຮ່ວມໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເຊິ່ງເປັນການສະແດງ ກຳລັງການທະຫານຄັ້ງຫລ້າສຸດຂອງພັນທະມິດ ທ່າມກາງການສົ່ງສັນຍານວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ອາດຈະທຳການທົດລອງນິວເຄລຍໃນໄວໆນີ້.
ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນຕົກຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ 8 ລູກທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນວັນອາທິດວານນີ້, ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້.
ຮູບພາບທີ່ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຮືອບິນລຳນີ້ໄດ້ບິນເປັນຮູບສາມຫລ່ຽມໃກ້ໆກັນ. ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວໄດ້ມີເຮືອບິນລົບ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ 16 ລຳ ລວມທັງເຮືອບິນ F-35A, F-15K ແລະ KF-16 ແລະເຮືອບິນລົບ F-16 4 ລຳ ຈາກກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ, ອີງຕາມ ໂຊລ.
ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ “ສາທາລະນະລັດເກົາຫລີ ແລະສະຫະລັດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດອັນແຂງແກ່ນ ແລະຄວາມຍິນດີທີ່ຈະທຳການໂຈມຕີຕ້ານການເກາະຜິດຂອງເກົາຫລີເໜືອຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະຊັດເຈນ.” ກອງທັບນີ້ກ່າວອີກວ່າ ທັງສອງປະເທດພວມເຝົ້າເບິ່ງການກໍ່ເກາະຜິດເພີ້ມອີກຈາກເກົາຫຼີເໜືອ.
ເກົາຫຼີເໜືອໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະສັ້ນ 8 ລູກ ລົງທະເລໃນໄລຍະ 35 ນາທີ, ອີງຕາມການກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້. ມັນເປັນການຍິງລູກສອນໄຟຮອບທີ 18 ຂອງເກົາຫຼີເໜືອໃນປີນີ້.
ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ສະຫະລັດແລະເກົາຫລີໃຕ້ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນໂດຍໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ 8 ລູກລົງສູ່ມະຫາສະໝຸດ.
ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະສະຫະລັດ ໄດ້ເພີ່ມທະວີການສະແດງ ອຳນາດທາງທະຫານ ໃຫ້ສາທາລະນະຮູ້ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
ທ່ານຢຸນ ຊຸກ ຢອລ (Yoon Suk Yeol) ປະທານາທິບໍດີທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມຄົນໃໝ່ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະໜັກແໜ້ນຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານພັນລະນາວ່າເປັນການຍຸຍົງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ທ່ານຢຸນ ແລະປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຫລຸດຂະໜາດລົງ ພາຍໃຕ້ລັດ ຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້ຊຸດກ່ອນໜ້ານີ້.