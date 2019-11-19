ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ຍົກເລີກການເຈລະຈາທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ການຊຳລະຄ່າແບກຫາບພາລະສຳລັບລັດຖະບານ ໂຊລ ກ່ຽວກັບ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ໂດຍກອງທັບ ສະຫະລັດ.
ມັນໄດ້ມີການໂຕ້ຖຽງຢ່າງເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບ ການຮຽກຮ້ອງຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນຫ້າພັນລ້ານໂດລາ.
ນັກເຈລະຈາລະດັບສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ສະເໜີທີ່ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການຮຽກຮ້ອງຂອງ ສະຫະລັດ ສຳລັບການແບ່ງປັນພາລະທີ່ຍຸຕິທຳ.
ທ່ານ ເຈມສ໌ ດີຮາດ ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສ ສຳລັບການເຈລະຈາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມປອດໄພໄດ້ກ່າວວ່າ “ຜົນທີ່ອອກມາ, ພວກເຮົາໄດ້ຕັດເວລາການເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້, ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ຝ່າຍ ເກົາຫຼີ ມີເວລາທຳການພິຈາລະນາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ດຳເນີນການກັບຂໍ້ສະເໜີໃໝ່ທີ່ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍ ເຮັດວຽກໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ໂດຍທັງສອງຝ່າຍ ເຊິ່ງເປັນກົດເກນທີ່ສຳຄັນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການເປັນພັນທະມິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ.”
ນັກເຈລະຈາຂອງລັດຖະບານ ໂຊລ ທ່ານ ຈອງ ອຶນ ໂບ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ການເຈລະຈາຮອບຫຼ້າສຸດໄດ້ພັງລົງຍ້ອນ “ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ຫຼວງຫຼາຍ” ລະຫວ່າງ ສະຖານະພາບຂອງທັງສອງຝ່າຍ, ມັນບໍ່ໄດ້ມີການເວົ້າເຖິງການຫຼຸດ ຫຼື ຖອນກຳລັງ ສະຫະລັດ.