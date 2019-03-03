ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ປະກາດໃນຕອນແລງວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ສອງປະເທດ
ດັ່ງກ່າວຈະຢຸດການຊ້ອມທະຫານຂະໜາດໃຫຍ່ ດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາ
ຍາມທາງການທູດ ເພື່ອທີ່ຈະ “ບັນລຸການປົດອາວຸດຂອງແຫຼມເກົາຫຼີ.”
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ
ປ້ອງກັນປະເທດທ່ານ ແພັດທຣິກ ຊານາແຮັນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ
ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ຈອງ ຄີຢອງ ດູ ໄດ້ທຳການຕັດສິນໃຈຜ່ານທາງໂທລະສັບ ທີ່ຈະສິ້ນ
ສຸດການຊ້ອມຮົບ Key Resolve ແລະ Foal Eagle.
ທ່ານ ຊານາແຮັນ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີເມື່ອວັນເສົາວານນີ້ວ່າ, “ມື້ນີ້ ລັດຖະ
ມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ ທ່ານ ຈອງ ຄີຢອງ ດູ ແລະ ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຮັກສາຄວາມພ້ອມທາງທະຫານທີ່ແຂງແກ່ນ ຜ່ານການຝຶກຊ້ອມ Command Post ທີ່ຖືກອອກແບບມາໃໝ່ ແລະ ໄດ້ທົບທວນໂຄງການຝຶກ
ຊ້ອມພາກສະໜາມ. ໃນເວລາດຽວກັນ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະບັນລຸສິ່ງທ້າທາຍ
ດ້ານຄວາມປອດໄພທຸກຢ່າງ.”
ຖະແຫຼງການທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ, “ລັດຖະມົນຕີທັງສອງທ່ານ ໄດ້ຕົກ
ລົງກັນວ່າ ການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງ ກິດຈະກຳທາງທະຫານຕ່າງໆ
ຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ ນັ້ນຈະສືບຕໍ່ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ
ຄວາມພະຍາຍາມທາງການທູດ.
ການຕັດສິນໃຈທີ່ວ່ານັ້ນ ໄດ້ມີຂຶ້ນສາມວັນຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລະຫວ່າງ
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ
ຈົງ ອຶນ ໃນ ຫວຽດນາມ ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການນິວ
ເຄລຍຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງລັດຖະບານ ໂຊລ ກໍໄດ້ເປີດເຜີຍຖະແຫຼງການທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AP.
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