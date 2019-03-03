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ສະ​ຫະ​ລັດ, ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ປະ​ກາດ​ສິ້ນ​ສຸດ ການ​ຊ້ອມ ​ທະ​ຫານ​ຮ່ວມ

ທະ​ຫານ​ນາ​ວີ​ກະ​ໂຍ​ທິນ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ຍ່າງ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງການ​ຊ້ອມ​ທະ​ຫານ ດັ່ງ​ກັບ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ຊ້ອມ​ຮົບ​ປະ​ຈຳ​ປີ ເອີ້ນ​ວ່າ Foal Eagle ລະ​ຫວ່າງ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ກັບ ສະ​ຫະ​ລັດ, ເມືອງ ໂພ​ຮັງ, ເກົາຫຼີ​ໃຕ້. 5 ເມ​ສາ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້​ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ຕອນ​ແລງວັນ​ເສົາ​ວານນີ້​ວ່າ ສອງ​ປະ​ເທດ
ດັ່ງກ່າວຈະຢຸດການຊ້ອມທະຫານຂະໜາດໃຫຍ່ ດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາ
ຍາມທາງການທູດ ເພື່ອທີ່ຈະ “ບັນລຸການປົດອາວຸດຂອງແຫຼມເກົາຫຼີ.”

ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ, ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​
ປ້ອງກັນປະເທດທ່ານ ແພັດທຣິກ ຊານາແຮັນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ
ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ຈອງ ຄີຢອງ ດູ ໄດ້ທຳການຕັດສິນໃຈຜ່ານທາງໂທລະສັບ ທີ່ຈະສິ້ນ
ສຸດການຊ້ອມຮົບ Key Resolve ແລະ Foal Eagle.

ທ່ານ ຊາ​ນາ​ແຮັນ ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ເມື່ອ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້​ວ່າ, “ມື້ນີ້ ລັດ​ຖະ
ມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ ທ່ານ ຈອງ ຄີຢອງ ດູ ແລະ ຂ້າພະ
ເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຮັກສາຄວາມພ້ອມທາງທະຫານທີ່ແຂງແກ່ນ ຜ່ານການຝຶກຊ້ອມ Command Post ທີ່ຖືກອອກແບບມາໃໝ່ ແລະ ໄດ້ທົບທວນໂຄງການຝຶກ
ຊ້ອມພາກສະໜາມ. ໃນເວລາດຽວກັນ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະບັນລຸສິ່ງທ້າທາຍ
ດ້ານຄວາມປອດໄພທຸກຢ່າງ.”

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ວ່າ, “ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ທັງ​ສອງ​ທ່ານ ໄດ້​ຕົກ​
ລົງກັນວ່າ ການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງ ກິດຈະກຳທາງທະຫານຕ່າງໆ
ຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ ນັ້ນຈະສືບຕໍ່ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ
ຄວາມພະຍາຍາມທາງການທູດ.

ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ສາມ​ວັນຫຼັງ​ຈາກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ລະ​ຫວ່າງ
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ
ຈົງ ອຶນ ໃນ ຫວຽດນາມ ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການນິວ
ເຄລຍຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ.

ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໂຊ​ລ ກໍ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ທີ່​ຄ້າຍ
ຄືກັນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AP.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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