ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານ ແລະປະເທດຕາເວັນຕົກ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນນັ້ນ ແມ່ນເກັບກຳໄດ້ຍາກ ບໍ່ຄື ແຕ່ກ່ອນ ພວກນັກລົບແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ ເພັ່ງເລັ່ງໃສ່ການເຂົ້າຮ່ວ ມກຸ່ມລັດອິສລາມ ເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກຳລັງອັຟການິສຖານ ພ້ອມກັບ
ການເພີ່ມ ການນຳໃຊ້ກຳລັງທາງອາກາດຂອງອາເມຣິກັນ ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຫຍັງຫລາຍກ່ຽວກັບຊື່ສຽງຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ທີ່ຖືວ່າເປັນແມ່ເຫຼັກ ດຶງດູດເອົາ
ພວກນັກລົບ ແລະພວກຈີຮາດຕ່າງດ້າວນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານ ແມ່ນໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ມາເປັນເວລາຫຼາຍໆເດືອນ
ແລ້ວ ວ່າ ມີພວກນັກລົບຕ່າງດ້າວ ປະມານ 3 ພັນຄົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນມາ
ຈາກປາກິສ ຖານ ແລະອຸສເບກິສຖານ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກັບກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ເປັນເຄືອ
ຂ່າຍໃນອັຟການິສຖານ ກໍຄື ກຸ່ມລັດອິສລາມ-ໂຄຣາຊານ (IS-Khorasan).
ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບການເພີ້ມຂຶ້ນຮອບໃໝ່ຂອງພວກຈີຮາດ
ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນມາຍັງອັຟການິສຖານ ຈາກພາກຕາເວັນອອກາງເຊັ່ນ ອີຣັກ
ແລະຊີເຣຍ ຜ່ານທາງປາກິສຖານ.
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ອັຟການິສຖານ ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ຮານິຟ ອັຕມາ (Mohammad Hanif Atmar) ໄດ້ກ່າວໃນຂະນະທີ່ຢ້ຽມຢາມວໍຊີງຕັນໃນສັບປະດາ
ແລ້ວນີ້ວ່າ “ຈຳນວນຂອງພວກນັກລົບຕ່າງດ້າວໃນປະເທດໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ພວກເຮົາ
ແມ່ນເວົ້າເຖິງຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຂອງພວກນີ້ ທີ່ເດີນທາງມາຈາກພາກຕາເວັນ
ອອກກາງ ຜ່ານທາງປາກິສຖານແລະກຸ່ມອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດນຳ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານ ແລະປະເທດຕາເວັນຕົກ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນທີ່ແນ່ນອນນັ້ນ
ແມ່ນເກັບກຳໄດ້ຍາກ ບໍ່ຄືແຕ່ກ່ອນ ພວກນັກລົບແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ເພັ່ງເລັ່ງໃສ່ການເຂົ້າ
ຮ່ວມກຸ່ມລັດອິສລາມ ເທົ່ານັ້ນ.
ມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າໄປຮ່ວມກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອື່ນໆ ທີ່ທຳການປະຕິບັດ
ງານພາຍໃນຊາຍແດນອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງຮວມທັງ ກຸ່ມ ອາລ ຄາຍດາ, ຂະບວນການ
ອິສລາມໃນອຸສເບັກກິສຖານ, ຂະບວນການອິສລາມໃນເທີກິສຖານຕາເວັນອອກ,
ກຸ່ມ ລັກຊາ-ອີ-ໄຕບາ (Larshar-e-Taiba) ແລະ ຈາຍຊ໌-ອີ-ໂມຮຳມັດ (Jaish-e-Mohammad).
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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