ສຫລ ປະກາດເຕືອນ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂະນະທີ່ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເລືອກເອົາ ລະບົບ 5G ຂອງ ຫົວເຫວ

ສະຫະລັດ ຮັບຮູ້ວ່າ ຫຼາຍໆປະເທດບໍ່ຫົວຊານຳຄຳເຕືອນ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ທີ່ອາດ
ເປັນໄປໄດ້ ທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ ຫົວເຫວ (Huawei) ບໍລິສັດ
ເທັກໂນໂລຈີຍັກໃຫຍ່ຂອງຈີນ ສ້າງເຄືອຂ່າຍລະບົບໂທລະສັບມືຖື ທີ່ກ້າວໜ້າທັນສະ
ໄໝ ແລະຄວາມໄວສູງ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຄື 5G ນັ້ນ.
ແນວໂນ້ມກໍເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
ບ່ອນທີ່ ແມ່ນກະທັງ ພວກພັນທະມິດທັງຫຼາຍ ຂອງສະຫະລັດ ກຳລັງ ເລັ່ງໜ້າຮ່ວມມື
ກັບບໍລິສັດຫົວເຫວ ແລະຈະເລີ້ມໃຊ້ເຄືອຂ່າຍລະບົບ 5G ໃນສອງສາມປີຂ້າງໜ້ານີ້.
ໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ ປະເທດໄທໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນການທົດລອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ 5G
ໃນຈັງຫວັດຊົນບູຣີ. ທາງການຂອງໄທ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ ການບໍລິການດ້ານ ລະບົບ 5G ຂອງບໍລິສັດຫົວເຫວທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ ກໍໄດ້ຊົດເຊີຍຄວາມເປັນ ຫ່ວງທີ່ບົ່ມຊ້ອນ ໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໄຊເບີ ຫຼື ອິນເຕີເນັດ.
ສ່ວນຢູ່ໃນປະເທດຟີລິບປິນ ບໍລິສັດ Globe Telecom ກໍໄດ້ເລີ້ມນຳໃຊ້ລະບົບເຄືອ
ຂ່າຍ 5G ຂອງປະເທດ ໃນການຮ່ວມມື ກັບບໍລິສັດຫົວເຫວ.
ແລະຢູ່ໃນມາເລເຊຍ ບໍລິສັດ Maxis ທີ່ເປັນບໍລິສັດນຳໜ້າທາງດ້ານໂທລະຄົມມະ-
ນາຄົມ ແລະການບໍລິການດ້ານດິຈິໂຕລ ຂອງປະເທດ ກໍໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບບໍລິສັດຫົວເຫວ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືແລະການເລັ່ງພັດ
ທະນາລະບົບ 5G.
ໃນສັບປະດານີ້ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ຂອງກອງທັບສະຫະລັດ 6 ທ່ານ ຮວມທັງ
2 ທ່ານ ທີ່ເຄີຍເປັນຜູ້ບັນຊາການ ກຳລັງສະຫະລັດໃນເຂດປາຊີຟິກ ກໍໄດ້ເຕືອນຢ່າງ
ເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບອະນາຄົດ ບ່ອນທີ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍ 5G ທີ່ ພັດທະນາໂດຍຈີນນັ້ນ ອາດຈະຖືກຮັບເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ພາຍໃນກຸ່ມພັນທະມິດທັງຫຼາຍ ຂອງອາເມຣິກາ.
“ມັນມີເຫດຜົນທີ່ຈະຕ້ອງເປັນຫ່ວງວ່າ ໃນອະນາຄົດ ສະຫະລັດຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້
ເຄືອຂ່າຍທີ່ກາງຕໍ່ເທັກໂນໂລຈີຂອງຈີນ ສຳລັບການປະຕິບັດງານ ທາງດ້ານທະຫານ
ໃນເຂດແດນຕ່າງໆທີ່ເປັນພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດຢູ່ແລ້ວ ຫຼືປະເທດໃນ ຢູໂຣບ
ເອເຊຍ ແລະຂົງເຂດອື່ນໆ ທີ່ກຳລັງຈະເປັນພາຄີ ກັບສະຫະລັດ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເຫັນ
ຂອງບັນດາຜູ້ນຳໃນກອງທັບ ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ