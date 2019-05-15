ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດ ເວີຈິເນຍ ຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກຟ້ອງ ທີ່ໄດ້ກ່າວຫາລາວ ກ່ຽວກັບ ການລະ
ເມີດສິດທິມະນຸດ ໃນເວລາທີ່ລາວເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ສະໄໝການປົກຄອງຂອງ
ຜູ້ນຳຜະເດັດການທີ່ໂຫດຮ້າຍ ທ່ານ ຊີອາດ ບາເຣ.
ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງຕໍ່ທ້າວ ຢູຊຸຟ ອັບດີ ອາລີ ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ ໃນອາທິດນີ້ ຢູ່ຫ້ອງສານ
ລັດຖະບານກາງ ສະຫະລັດ ໃນເມືອງ ອາເລັກແຊນເດຣຍ, ລັດ ເວີຈິເນຍ, ໃນການ
ຟ້ອງຮ້ອງ ໂດຍທ້າວ ຟາຮານ ໂມຮາມູດ ຕານີ ວາຟາ, ຜູ້ທີ່ເວົ້າວ່າ ລາວຖືກທໍລະມານ
ແລະ ເກືອບເສຍຊີວິດຍ້ອນທ້າວ ອາລີ ໃນປີ 1988.
ການຟ້ອງຮ້ອງເວົ້າວ່າ ທ້າວ ອາລີ ໄດ້ເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງພັນທີຫ້າ ຂອງ ກອງທັບ
ບົກ ໂຊມາເລຍ, ເຊິ່ງໄດ້ລາດຕະເວນ ໃນເຂດ ໂຊມາລີແລນ ທີ່ປະກາດແຍກຕົນເອງ.
ທ້າວ ອາລີ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ຈັບທ້າວ ວາຟາ ແລະ ຜູ້ຊາຍໜຸ່ມຄົນອື່ນໆໃນທ້າຍປີ
1987 ເພື່ອສອບປາກຄຳ ກ່ຽວກັບ ຖັງນ້ຳທີ່ຫາຍໄປ. ທ້າວ ວາຟາ ເວົ້າວ່າລາວຖືກກັກ
ຂັງເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ, ໃນລະຫວ່າງເວລານັ້ນ ລາວຖືກແກ້ເຄື່ອງອອກ ແລະ ຖືກຕີ
ເປັນປະຈຳ. ໃນການສອບປາກຄຳຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ທ້າວ ວາຟາ ເວົ້າວ່າ ທ້າວ ອາລີ ໄດ້
ຍິງລາວຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະຫານນຳເອົາລາວໄປຝັງ, ໂດຍເຊື່ອວ່າລາວໄດ້
ເສຍຊີວິດແລ້ວ.
ແຕ່ພວກທະຫານໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າລາວຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ໄດ້ລັກເອົາລາວໄປສົ່ງໃຫ້ຄອບ
ຄົວຂອງລາວ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບເງິນຊື້ຈ້າງ.
ທ້າວ ອາລີ ໄດ້ຫຼົບໜີໄປປະເທດ ການາດາ ລັງຈາກລັດຖະບານຂອງທ່ານ ບາເຣ ໄດ້
ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ໃນປີ 1991. ລາວຖືກເນລະເທດມາ ສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກການກ່າວຫາ
ລາວ ກ່ຽວກັບ ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນສາລະຄະດີໂທລະພາບ. ລາວ
ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນລັດເວີຈິເນຍ ດົນກວ່າ 2 ທົດສະວັດແລ້ວ, ແລະ ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເຮັດວຽກ
ເປັນຍາມຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ສະໜາມບິນເຂດນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ. ທະນາຍ
ຄວາມຂອງລາວ ໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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