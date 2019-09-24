ທະຫານອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກຈັບ ຍ້ອນພິມເຜີຍແຜ່ວິທີເຮັດລະເບີດ ລົງທາງສື່
ສັງຄົມ.
ນອກນັ້ນ ທ້າວຈາແຣັດ ວິລລຽມ ສມິທ ອາຍຸ 24 ປີ ພົນທະຫານຊັ້ນນຶ່ງ ຍັງໄດ້ໂອ້ລົມ
ກ່ຽວກັບການວາງລະເບີດໃສ່ຕາໜ່າງຂ່າວ ໂດຍຈະສັງຫານພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ
ຊ້າຍຈັດ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ “antifa” ແລະໄດ້ລະບຸຊື່ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີ ເບໂຕ
ໂອຣວກ ທີ່ອາດເປັນເປົ້າໝາຍ ອີງຕາມສຳນວນຟ້ອງທາງອາຍາ ທີ່ໄດ້ຍື່ນໃນວັນຈັນ
ວານນີ້.
ທ້າວສມິທ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນຄວາມຜິດນຶ່ງກະທົງ ໃນຖານແຈກຈ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ພົວພັນ
ກັບດິນລະເບີດແລະອາວຸດທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງ ຢູ່ທີ່ສານລັດຖະບານກາງໃນເມືອງ
ໂທເປກາ ລັດແຄນຊັສ.
ຖ້າຫາກຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ ຜູ້ກ່ຽວອາດຖືກໂທດຈຳຄຸກດົນເຖິງ 20 ປີ.
ນອກນັ້ນ ທ້າວສມິທຍັງໄດ້ລົງຂ່າວທາງເຟສບຸກ ກ່ຽວກັບຄວາມປະສົງຂອງລາວທີ່ຈະ
ເດີນທາງໄປຢູເຄຣນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການສູ້ລົບກັບກອງກຳລັງ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ກອງພັນ
ອາຊອບ (Azov Battalion.)
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ທ້າວສມິດເລີ້ມໂອ້ລົມທາງອິນເຕີແນັດ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນທີ່
ປອມໂຕຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບເລື້ອງເຮັດລະເບີດ ແລະດິນລະເບີດຕ່າງໆ ຈາກສິ່ງ
ທີ່ມີຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນ.
ທ້າວສມິດເວົ້າວ່າ “ການເຮັດປືນອາກາ 47 ຈາກຊິ້ນສ່ວນລາຄາແພງ ແມ່ນດີຫຼາຍ ແຕ່
ລອງວາດພາບເບິ່ງດຸ ຖ້າເຮົາໄປຮ້ານວອລມາດ ແຕ່ແທນທີ່ຈະແມ່ນຮ້ານຂາຍປືນເພື່ອ
ຊື້ອາວຸດ.”
ທ້າວສມິດກ່າວຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນເອັຟບີອາຍທີ່ປອມຕົວວ່າ ເປົ້າໝາຍຂັ້ນສຸດທ້າຍ
ຂອງລາວກໍຄືສ້າງ “ຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ.”