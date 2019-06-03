ເກືອບທຸກໆຄົນທີ່ຍືນຂໍວີຊາເຂົ້າມາ ສະຫະລັດ ຈະຕ້ອງແຈ້ງບັນຊີສື່ສັງຄົມຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ ພ້ອມດ້ວຍລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕອື່ນໆ ອັນເປັນພາກສ່ວນຂອງຂັ້ນຕອນ
“ການກວດສອບທີ່ຮຸນແຮງ” ຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ, ສຳລັບຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ
ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມທຸກຄົນ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ປັບປຸງ ເອກະສານຂໍວີຊາສຳລັບຄົນ
ເຂົ້າເມືອງ, ເພື່ອຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງໃຫ້ລາຍລະອຽດບັນຊີສື່ສັງຄົມໃນໄລຍະ
ຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ, ນ້ຳເບີໂທລະສັບ, ທີ່ຢູ່ອີແມລ ການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ
ສະຖານະ ການເນລະເທດ. ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະຖືກຖາມວ່າມີບັນດາສະມາຊິກຄອບຄົວ
ໃດ ທີ່ໄດ້ພົວພັນກັບກິດຈະການກໍ່ການຮ້າຍຫຼືບໍ່.
ກົດລະບຽບໃໝ່ ໄດ້ຖືກສະເໜີເປັນເທື່ອທຳອິດໃນປີ 2018 ຄາດວ່າຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່
15 ລ້ານຄົນ ຮວມທັງບັນດາຜູ້ຍື່ນຂໍຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ ສະຫະລັດ ພ້ອມທັງບັນດາຜູ້ທີ່
ຫວັງຈະມາຮຽນ, ເຮັດທຸລະກິດ, ເຮັດວຽກ ຫຼືພຽງແຕ່ຢ້ຽມຢາມ. ມີພຽງຜູ້ຂໍວີຊາສຳລັບ
ການທູດ ແລະ ທາງການ ທີ່ອາດຖືກຍົກເວັ້ນຈາກກົດລະບຽບໃໝ່ດັ່ງກ່າວ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະກຳສ່ວນໂຕ ແມ່ນໄດ້ຖືກຖາມສຳລັບ
ຜູ້ສະໝັກ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າອາດມີຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ. ເປັນທີ່ຄາດຄະເນວ່າຜູ້
ສະໝັກ 65,000 ຄົນຈະຕົກຢູ່ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ແມ່ນບຸລິ
ມະສິດສູງສຸດຂອງພວກເຮົາ ໃນເວລາດຳເນີນຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ ແລະຄົນທີ່ຈະເດີນທາງ
ທຸກຄົນ ແລະຄົນເຂົ້າເມືອງມາສະຫະລັດ ຕ້ອງດຳເນີນການກວດສອບທີ່ຍາວນານ.”
ນອກຈາກເວທີສື່ສັງຄົມທີ່ຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ເຊັ່ນວ່າ Facebook, Flickr, Google+, Instagram, Linkedln, Reddit, Tumblr, Twitter ແລະ Youtube ນັ້ນ, ຜູ້ຮ້ອງ
ຂໍຍັງຈະຖືກຖາມ ກ່ຽວກັບ ກິດຈະກຳໃນສື່ສັງຄົມສາກົນ ເຊັ່ນ ແອັບພລີເຄຊັນ
Douban, QQ ແລະ Sina Weibo ຂອງ ຈີນ.
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