ປັກກິ່ງ ພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຕອບໂຕ້ ຕໍ່ ສະຫະລັດ ດ້ວຍ ການເກັບພາສີ ສິນຄ້າຈີນຂາເຂົ້າ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ພວມດຳເນີນການໄປໜ້າໃນການເກັບພາ
ສີ 25 ເປີເຊັນ ທີ່ມີມູນຄ່າ 50 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ດ້ານເທັກໂນໂລຈີ
ຂອງຈີນ ຊຶ່ງພວມເຮັດໃຫ້ການຜິດຖຽງທາງດ້ານການຄ້າ ລະ ຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ມີ
ເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະທັບມ້າງຕໍ່
ອັນທີ່ທ່ານພິຈາລະນາວ່າ ເປັນການປະຕິບັດດ້ານການຄ້າ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມທ່ຽງທໍາຂອງຈີນ
ໂດຍວາງມາດຕະການເກັບພາສີຕໍ່ສີນຄ້າທີ່ “ປະກອບດ້ວຍອຸດ ສາຫະກຳເທັກໂນໂລຈີ
ທີ່ສໍາຄັນ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍທຳນຽບຂາວ ວ່າ
"ການເກັບພາສີເຫລົ່ານີ້ ມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການໂອນເທັກໂນໂລຈີ
ຂອງອາເມຣິກາ ແລະຊັບສິນດ້ານສະຕິປັນຍາ ແບບບໍ່ເປັນທຳໄປໃຫ້ຈີນ ຊຶ່ງຈະປົກປ້ອງ
ວຽກເຮັດງານທຳຂອງຊາວອາເມຣິກັນ.”
ໂຄສົກ ກະຊວງການຄ້າຈີນຄົນນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ “ກໍ່ສົງຄາມການຄ້າ ແລ້ວ.”
ອົງການຂ່າວຊິນຫົວຂອງທາງການຈີນ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າ ຂອງໂຄສົກທີ່ ກ່າວໃນວັນສຸກ
ວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຈະເອົາມາດຕະການເກັບພາສີ ໂດຍທັນທີ ຢູ່ໃນລະດັບ ແລະເພີ້ມ
ທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ແບບດຽວກັນ. ຜົນຂອງການເຈລະຈາ ກ່ອນໜ້ານີ້ ກ່ຽວກັບ
ເລື້ອງເສດຖະກິດ ແລະການຄ້າທັງໝົດ ບັດນີ້ຈະບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃດໆເລີຍ”.
ຈີນຍັງໄດ້ຈັດລາຍຊື່ຜະລິດຕະພັນສະຫະລັດ ທີ່ມີມູນຄ່າ 50 ພັນລ້ານໂດລາ ທີ່ຈະໄ
ຮັບການຕອບໂຕ້ ທາງດ້ານພາສີ ຮວມທັງພະລິດຕະພັນກະເສດຕະກຳ ທີ່ສຳຄັນໆຊຶ່ງ
ອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທ່ານທຣໍາຢູ່
ໃນເຂດຊົນນະບົດນັ້ນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າການຄ້າສະຫະລັດ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ລາຍຊື່ສິນ
ຄ້າເຂົ້າຂອງຈີນ 1,102 ຊະນິດ ທີ່ຈະຖືກເກັບພາສີເພີ້ມຕື່ມ.
ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດຢູ່ໃນຖະແຫລງການທີ່ອອກ
ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນເພັ່ງເລັງໃສ່ຜະລິດຕະພັນທີ່ຢູ່ໃນພາກ
ສ່ວນອຸດສາຫະກຳ ທີ່ປະກອບເປັນຫຼືໄດ້ຮັບກຳໄລ ຈາກນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ “ຜະ
ລິດຢູ່ຈີນ ປີ 2025 ຊຶ່ງຮວມທັງອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ ອະວະ ກາດ ຂໍ້ມູນແລະການ
ສື່ສານເທັກໂນໂລຈີ ເຄື່ອງຈັກໂຣບັດ ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະ ກຳ ວັດຖຸຊະນິດໃໝ່ ແລະ
ບັນດາລົດຍົນ.”
ລາຍຊື່ດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ຮວມໂທລະສັບມືຖື ຫຼືໂທລະທັດ ຊຶ່ງມັກຊື້ໂດຍຜູ້ບໍລິໂພກ ຊາວອາ
ເມຣິກັນ.
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