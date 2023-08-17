ສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ໃສ່ສາມອົງກອນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ມີສາຍພົວພັນກັບຂໍ້ຕົກລົງຊື້ຂາຍອາວຸດລະຫວ່າງ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ ວໍຊິງຕັນ ປາບປາມຕໍ່ພວກທີ່ພະຍາຍາມສະໜັບສະໜູນສົງຄາມຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ.
ກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ຣັດເຊຍ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫັນໄປຫາ ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະ ພັນທະມິດອື່ນໆຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດສົງຄາມຂອງພວກເຂົາໃນ ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາໄດ້ສິ້ນເປືອງລູກປືນ ແລະ ສູນເສຍອຸປະກອນໜັກຢູ່ສະໜາມລົບ.
ການກະທຳດັ່ງກ່າວເປັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດໂດຍ ວໍຊິງຕັນ, ເຊິ່ງໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ແນເປົ້າໃສ່ ມົສກູ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງສົງຄາມ, ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເມືອງຕ່າງໆກາຍເປັນຊາກຫັກພັງ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການສືບລັບດ້ານການເງິນ ທ່ານ ບຣາຍແອນ ແນລສັນ, ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ກຳຈັດເຄືອຂ່າຍການເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ພະຍາຍາມຫາຊ່ອງທາງການສະໜັບສະໜູນຈາກ ເກົາຫຼີເໜືອ ໃຫ້ເຄື່ອງຈັກສົງຄາມຂອງ ຣັດເຊຍ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຄຽງຂ້າງພັນທະມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຍັງຄົງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເປີດເຜີຍ ແລະ ຂັດຂວາງການຊື້ຂາຍອາວຸດສຳລັບສົ່ງເສີມສົງຄາມທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງທ່ານ ປູຕິນ ໃນ
ຢູເຄຣນ.
ອົງກອນທີ່ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍໃນການດຳເນີນການຂອງວັນພຸດວານນີ້ແມ່ນບໍລິສັດ Limited Liability Company Verus, Defense Enginerring Limited Liability Partnership ແລະ Versor S.R.O.