ສຫລ ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ລູກຜູ້ໃຫຍ່ ຂອງຜູ້ນໍາທະຫານມຽນມາ

ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ລົງໂທດທ່ານ ອອງ ປີແອ ສອນ (Aung Pyae Sone) ແລະທ່ານຄິນ ທີຣິ ເທດ ມອນ (Khin Thiri Thet Mon), ເຊິ່ງເປັນລູກຜູ້ໃຫຍ່ສອງຄົນຂອງຜູ້ບັນຊາການສູງສຸດທະຫານມຽນມາ, ທ່ານ ມິນ ອອງ ແລງ (Min Aung Hlaing).
ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ປະກາດການລົງໂທດໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່າວຫາທ່ານ ມິນ ອອງ ແລງວ່າເປັນ "ຜູ້ນຳພາໃນການໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງແບບປະຊາທິປະໄຕຂອງມຽນມາ."
ກະຊວງການເງິນກ່າວຢູ່ໃນບົດຖະແຫລງຂ່າວສະບັບນຶ່ງວ່າ "ທ່ານ ອອງ ປີແອ ສອນ ແລະທ່ານຄິນ ທີຣິ ເທດ ມີຮຸ້ນສ່ວນ ຢູ່ໃນທຸລະກິດຫຼາຍຢ່າງເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະອິດທິພົນທີ່ບໍ່ດີຂອງພໍ່ເຂົາເຈົ້າ".
ທັງສອງຈະຖືກຕັດຂາດຈາກຊັບສິນ ແລະຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດໃນຊັບສິນ “ທີ່ເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍກົງ ຫລືໂດຍທາງອ້ອມ, ຊັບສິນທີ່ເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງ 50 ເປີເຊັນຂຶ້ນໄປ, ຊຶ່ງເປັນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ຫຼືຮຸ້ນສ່ວນກັບຜູ້ທີ່ຖືກຕັດຂາດຄົນອື່ນ, ທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຫລືໃນການຄອບຄອງ ຫລືຄວບຄຸມໂດຍບຸກຄົນ ທີ່ເປັນຄົນສະຫະລັດ.”
ສະຫະລັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຕົວທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ຜູ້ນຳພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ, ປະທານາທິບໍດີວິນ ມິນທ໌ (Win Myint) ທີ່ຖືກປົດຈາກຕຳແໜ່ງ, ແລະພວກປະທ້ວງ, ນັກຂ່າວ ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານສິດທິມະນຸດ ທີ່ຖືກກັກຂັງຢ່າງບໍ່ເປັນທຳ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດການລົງໂທດຕໍ່ລະບອບການທະຫານຂອງມຽນມາ.
ໂດຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນທັນວາປີ 2017, ສະຫະລັດໄດ້ວາງມາດຕະການລົງ ໂທດຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ກໍ່ຄວາມໂຫດຮ້າຍຕໍ່ຊາວໂຣຮິງຢາ, ລວມທັງທ່ານ ມິນ ອອງ ແລງ ແລະຮອງຂອງເພິ່ນຄືນາຍພົນ ໂຊ ວິນ.