ສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດໃສ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣ່ານ, ລວມທັງໄອຍະການໃຫຍ່ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບຄົນສຳຄັນ, ກ່ຽວ ກັບ ການປາບປາມຕໍ່ການປະທ້ວງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການຕາຍຂອງນາງ ມາຊາ ອາມີນີ ໃນການຖືກຄວບຄຸມຕົວໂດຍຕຳຫຼວດ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
ກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ວາມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ມອນຕາເຊຣີ, ໄອຍະການໃຫຍ່ຂອງ ອີຣ່ານ, ໂດຍກ່າວຫາທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການອອກຄຳຊີ້ນຳຕໍ່ສານໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາເພື່ອປະກາດການລົງໂທດທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ຫຼາຍຄົນຜູ້ທີ່ຖືກຈັບໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງ.
ພ້ອມທັງບໍລິສັດ ອີເມັນ ຊານາດ ຊາມານ ຟາຣາ ຂອງ ອີຣ່ານ, ເຊິ່ງກະຊວງການເງິນກ່າວວ່າໄດ້ຜະລິດອຸປະກອນສຳລັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງ ອີຣ່ານ, ລວມທັງລົດຫຸ້ມເກາະ ທີ່ຖືກໃຊ້ປາບປາມຝູງຄົນ.
ວໍຊິງຕັນ ຍັງໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງກອງກຳລັງຕໍ່ຕ້ານ ບາຊິຈ ອີຣ່ານ ສອງຄົນ, ເຊິ່ງແມ່ນທະຫານບ້າ ນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດ ທີ່ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນລະຫວ່າງການປາບປາມ, ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມສອງຄົນ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນການດຳເນີນການຄັ້ງຫຼ້າສຸດຈາກຫຼາຍຄັ້ງ ທີ່ວໍຊິງຕັນໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣ່ານ ຍ້ອນການປາບປາມຂອງ ອີຣ່ານ ໃນຄວາມວຸ້ນວານທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການຕາຍຂອງນາງ ອາມີນີ, ແມ່ຍິງໄວໜຸ່ມຊາວເຄີດຂອງ ອີຣ່ານ, ໃນລະຫວ່າງການຖືກຄວບຄຸມຕົວໂດຍຕຳຫຼວດສິນທຳໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ.
ການປະທ້ວງຫຼາຍຄັ້ງໂດຍປະຊາຊົນ ອີຣ່ານ ຈາກທຸກສາຂາອາຊີບ ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍຂອງນຶ່ງໃນການທ້າທາຍທີ່ກ້າຫານທີ່ສຸດຕໍ່ລະບອບການປົກຄອງທີ່ຍຶດຖືພະເຈົ້າເປັນຫຼັກນັ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການປະຕິວັດອິສລາມໃນປີ 1979. ອີຣ່ານ ໄດ້ກ່າວຫາບັນດາປະເທດມາຫາອຳນາດຕາເວັນຕົກ ກ່ຽວກັບ ການປຸກລະດົມໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ, ເຊິ່ງກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຮຸນແຮງເຖິງແກ່ຊີວິດ.