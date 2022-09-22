ສະຫະລັດ ຕ້ອງຕິ ອີຣ່ານ ໃນການໂຈມຕີຄົນອາເມຣິກັນ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 'ແບບບໍ່ຮູ້ສຶກອັບອາຍ'

ສະຫະລັດ ກໍາລັງເຕືອນ ອີຣ່ານ ກ່ຽວກັບ “ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງການກະທໍາທີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກອາຍ” ຂອງ ອີຣ່ານ, ໂດຍກ່າວຫາລັດຖະບານເຕຫະຣ່ານ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ເຄືອຂ່າຍໂຕແທນ ແລະຜູ້ລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ທີ່ກໍາລັງຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອແນເປົ້າໝາຍໃສ່ທັງປະເທດອາເມຣິກາ ແລະຄົນອາເມຣິກັນ, ຫຼືແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນດິນຂອງສະຫະລັດ.
ຈາກການປະເມີນຜົນ ກ່ອນໜ້ານີ້ພົບວ່າ ປະຊາຄົມສືບລັບສະຫະລັດແລະກອງ ທັບສະຫະລັດ ໄດ້ມີການປະນາມອີຣ່ານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ, ແລະໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນການກະທໍາຕ່າງໆໃນລັກສະນະທີ່ປອງຮ້າຍ ຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະບ່ອນອື່ນໆ. ມີພຽງຄໍາເຕືອນຫຼ້າສຸດຈາກກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນທີ່ຊີ້ບອກວ່າ ການຄຸກຄາມໄດ້ປ່ຽນແປງໄປໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນມານີ້.
“ນີ້ແມ່ນໄພຄຸກຄາມທີ່ຄ່ອຍໆມີການປ່ຽນແປງ ແລະເພີ້ມຂຶ້ນ,” ຮອງລັດຖະມົນ
ຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານນາງລິຊາ ໂມນາໂກ (Lisa Monaco), ກ່າວຜ່ານທາງອອນລາຍຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຢູ່ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍອະທິບາຍວ່າ ມັນເປັນລັກສະນະ “ການເພີ້ມຂຶ້ນທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະມີຫຼາຍຂອບເຂດ” ພ້ອມນັ້ນ “ຄວາມໜ້າດ້ານກໍເພີ້ມຂຶ້ນ” ເຊັ່ນກັນ.
“ສິ່ງທີ່ກັງວົນທີ່ສຸດກໍຄື ໄພຄຸກຄາມທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາ ການນໍາໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ ແລະໂຕແທນ” ທ່ານນາງກ່າວ, ພ້ອມທັງລະບຸເພີ້ມເຕີມວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການວາງເປົ້າໝາຍໃສ່ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນ ຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນເປັນລັກສະນະຂອງ “ການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.”
ໂດຍສະເພາະແລ້ວ, ທ່ານນາງ ໂມນາໂກ ໄດ້ກ່າວເຖິງສອງແຜນການທີ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານສ່ວນບຸກຄົນຂອງສະຫະລັດໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ທີນຶ່ງແມ່ນມຸ້ງເປົ້າໃສ່ອະດີດທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານຈອນ ໂບລຕັນ (John Bolton), ແລະອີກຄົນນຶ່ງກໍຄື ຜູ້ຈັດລາຍການໂທລະພາບຂອງ VOA ພະແນກພາສາເປີເຊຍ ທ່ານມາຊິນ ອລາຍຈາດ (Masih Alinejad).
ທ່ານ ອລາຍຈາດ ຍັງຕົກເປັນເປົ້າໝາຍ ໃນແຜນການລັກພາໂຕ ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດປີ 2021, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາໄປສູ່ການຟ້ອງຮ້ອງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງໜ່ວຍສືບລັບຊາວອີຣ່ານ 4 ຄົນຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງໂມນາໂກ ກ່າວວ່າ “ແຜນການຕໍ່ຕ້ານ ຫຼືຂົ່ມຂູ່ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນ ຄວນຍຸຕິ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້,” ໂດຍເນັ້ນຢໍ້າວ່າ “ເປັນຜົນຕາມມາທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.”