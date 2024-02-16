ລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະໂຊມາເລຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ຊຶ່ງປະເທດທັງສອງສະເໜີວ່າ ເປັນແຜນທີ່ໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງກອງທັບແຫ່ງຊາດໂຊມາເລຍ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ໃນການຮັບຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດ ແລະຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງອາລ-ຊາບາບ.
ໃນພິທີ ທີ່ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງປະທານາທິບໍດີໂຊມາເລຍ ທ່ານຮາສຊານ ຊິກ ໂມຮຳມຸດ (Hassan Sheik Mohamud) ທີ່ນະຄອນໂມກາດິສຊູ ປະເທດທັງສອງໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງຄ້າຍທະຫານຂຶ້ນ 5 ແຫ່ງ ສຳລັບກອງທັບແຫ່ງຊາດໂຊມາເລຍ.
ອີງຕາມຖະແຫຼງການຈາກອົງການຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງໂຊມາເລຍ ຫຼື SONNA ຄ້າຍທະຫານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສຳລັບກອງພົນດາແນັບ ຊຶ່ງເປັນພວກທະຫານທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ແລະຝຶກແອບໂດຍສະຫະລັດ.
“ພາຍໃນເວລາຫຼາຍເດືອນ ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນ 3,000 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນໂຕເລກທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນປີ 2017. ນອກນັ້ນ ກອງພົນດາແນັບຍັງໄດ້ຮັບການກະກຽມ ທີ່ຈະໃຫ້ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຄົງຕົວແລະເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕແລະໃນເວລານີ້ກໍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການເກັບເກນແລະຝຶກແອບ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງໂມລລີ ຟີ (Molly Phee) ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບກິດຈະການອາຟຣິກາ.
ທ່ານນາງໂມລລີ ຟີ ຊຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີລົງນາມ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໂຊມາເລຍ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໃຫ້ທາງກອງທັບສາມາດຮັບມືກັບກຸ່ມອາລ-ຊາບາບ.
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