ການປິດລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ສ່ວນນຶ່ງລົງ ໄດ້ດຳເນີນມາເຖິງມື້ທີ 17 ໃນວັນຈັນມື້ນີ້
ໂດຍທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງຢືນຢັດຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ເພື່ອເງິນ
ສ້າງກຳແພງເຂດຊາຍແດນ ແລະ ພັກເດໂມແຄຣັດ ກໍກຽມພ້ອມທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງ
ກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ການເປີດຄືນ ອົງການຕ່າງໆທີ່ຖືກປິດ.
ໃນຂະນະທີ່ການເຮັດວຽກໃນສັບປະດາໃໝ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ ໃນສະຫະລັດເວລານີ້, ພະນັກ
ງານລັດຖະບານຫຼາຍພັນຄົນ ແມ່ນຍັງຄົງຢູ່ບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ອີກຫຼາຍພັນຄົນ
ໄດ້ສືບຕໍ່ລາຍງານຕົວເພື່ອໄປເຮັດວຽກ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າມື້ໃດເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ
ຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວໃນອາທິດນີ້ວ່າ ເພິ່ນຈະຈັດການ
ລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອເປີດຄືນອົງການຕ່າງໆ
ທີ່ຖືກປິດ. ທ່ານນາງໄດ້ເວົ້າວ່າ ບູລິມະສິດສູງສຸດກໍຈະແມ່ນກະຊວງການເງິນ ແລະ
ຫ້ອງການເກັບພາສີ, “ເປັນການດຳເນີນການ ທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຄອບຄົວ
ຂອງພະນັກງານທັງຫຼາຍ ຈະໄດ້ຮັບການຊົດໃຊ້ພາສີຄືນຕາມເວລາ”
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງ ທ່ານ ມິຈ໌ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ປະຕິເສດຮ່າງກົດໝາຍ
ຂອງສະພາຕ່ຳກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ຈະອອກງົບປະມານໃຫ້ອົງການສ່ວນຫຼາຍຈົນຮອດທ້າຍ
ເດືອນກັນຍາ ແລະ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ເດືອນນຶ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີ
ເວລາໃນການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ເອີ້ນແຜນການນັ້ນວ່າ “ບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຜົນ.”
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ສເຕນີ ຮອຍເຢີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ແມັກຄອນ
ແນລ ນຳເອົາຮ່າງກົດໝາຍຊຸດໃໝ່ມາລົງຄະແນນສຽງ ເມື່ອມັນໄດ້ຮັບຜ່ານຈາກສະ
ພາຕ່ຳ.
ທ່ານ ຮອຍເຢີ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ມັນມີຮ່າງ
ກົດໝາຍງົບປະມານ ທີ່ຈຳເປັນອັນດຽວກັນ ທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ຂຽນລົງ ແລະ ຖືກ
ຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຄະແນນ 92-6 ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສະພາຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ສະເໜີທີ່ຈະຮັບຮອງເງິນ 1 ພັນ 3 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ
ສຳລັບຂະບວນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມເຂດຊາຍແດນຕ່າງໆ, ແຕ່ບໍ່ເກີນ 5
ພັນລ້ານໂດລາຕາມທີ່ທ່ານ ທຣຳ ຕ້ອງການ ສຳລັບກຳແພງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ສະຫະ
ລັດ-ເມັກຊິໂກ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນຈະບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນການປະຕິບັດການ
ທີ່ແພງຫຼາຍ.
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