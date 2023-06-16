ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານ (Jake Sullivan) ກຳລັງເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການທູດຂອງເອເຊຍແບບສາຍຟ້າແລບ ໃນອາທິດນີ້, ໂດຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມຝ່າຍ ກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຈາກ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນພະຫັດ. ອີງຕາມທຳນຽບຂາວ.
ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ທ່ານກຳລັງພົບປະກັບຄູ່ຮ່ວມມືຂອງທ່ານຈາກຍີ່ປຸ່ນ ແລະຟີລິບປິນ ໃນການຫາລືສາມຝ່າຍຄັ້ງທໍາອິດຂອງທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
ກອງປະຊຸມຂອງທ່ານຊູລລີວານ ທີ່ໂຕກຽວ ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການຢຸດຢູ່ທີ່ນະຄອນນິວເດລີ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ເພື່ອສະຫຼຸບລາຍລະອຽດສໍາລັບການຢ້ຽມຢາມທໍານຽບຂາວຢ່າງເປັນທາງການໃນອາທິດຫນ້າ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນາເຣນດຣາ ໂມດີ ຂອງອິນເດຍ - ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ສໍາລັບເປົ້າຫມາຍຂອງວໍຊິງຕັນໃນພາກພື້ນນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍບໍລິຫານກ່າວວ່າ ກໍານົດເວລາແມ່ນ "ບັງເອີນ" ທີ່ກອງປະຊຸມຂອງທ່ານຊູລລີວານ ເກີດຂຶ້ນພຽງແຕ່ສອງສາມມື້ກ່ອນທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ (Antony Blinken) ຈະເດີນທາງໄປປັກກິ່ງໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ການຢ້ຽມຢາມປັກກິ່ງໄດ້ເລື່ອນເວລາໂດຍວໍຊິງຕັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຍິງບາລລູນສອດແນມຂອງຈີນ ທີ່ບິນຢູ່ເໜືອນ່ານຟ້າຂອງສະຫະ ລັດໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ, ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ໃນການປົວແປງສາຍພົວພັນທີ່ຊຸດໂຊມລົງ ແລະເປີດຊ່ອງທາງກາສື່ສານລະຫວ່າງ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ປັກກິ່ງ.