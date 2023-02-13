ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນຂອງສະຫະລັດຍິງໃສ່ “ວັດຖຸທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງ” ໃຫ້ຕົກຢູ່ເທິງທະເລສາບຮູຣັນ (Huron) ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ວັດຖຸດັ່ງກ່າວເຊື່ອວ່າ ເປັນວັດຖຸອັນດຽວກັນທີ່ໄດ້ຖືກກວດພົບຢູ່ລັດມອນຕານາ ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້. ມັນເປັນວັດຖຸອັນທີ 4 ທີ່ຖືກຍິງຕົກພາຍໃນເດືອນນີ້.
ວັດຖຸດັ່ງກ່າວຖືກພັນລະນາວ່າ ເປັນຮູບແປດຫລ່ຽມ ໂດຍມີສາຍເຊືອກຫ້ອຍອອກມາ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າມັນບັນທຸກຫຍັງ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ທີ່ກ່າວ ໂດຍບໍ່ປະສົງອອກນາມ.
ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ, ທ່ານແພຕຣິກ ຣາຍເດີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຢ່າງ ເປັນທາງການວ່າ ວັດຖຸດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທາງດ້ານທະຫານ, ແຕ່ໃນ ຂະນະທີ່ມັນເດີນທາງຢູ່ລະດັບຄວາມສູງ 6,100 ແມັດ ມັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ເຮືອບິນພານິດ.
ນາຍພົນເກລນ ແວນເຮີກ (Glen VanHerck) ຂອງກອງທັບອາກາດສະຫະ ລັດ ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບການ ປົກປ້ອງເຂດນ່ານຟ້າຂອງສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ບັນດາ ນັກຂ່າວ ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ ກອງທັບບໍ່ສາມາດ ລະບຸໄດ້ວ່າສິ່ງຂອງສາມອັນສຸດທ້າຍນີ້ແມ່ນຫຍັງ, ພວກມັນບິນຢູ່ໄດ້ແນວໃດ ຫຼື ມາຈາກບ່ອນໃດ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
"ພວກເຮົາເອີ້ນມັນວ່າວັດຖຸ, ບໍ່ແມ່ນບາລລູນ, ກໍເພາະມີເຫດຜົນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແວນເຮີກ (VanHerck), ຜູ້ບັນຊາການປ້ອງກັນທາງອະວະກາດອາ ເມຣິກາເຫນືອ ຫລື NORAD ແລະກອງບັນຊາການພາກເຫນືອ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈຍັງກ່າວອີກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ການຍິງວັດຖຸທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທື່ອຫລ້າສຸດ ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອໃດ ກ່ອນຈະມີເຫດດັ່ງກ່າວນີ້ເກີດຂຶ້ນ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະການາດາ ໄດ້ຈຳກັດເຂດນ່ານຟ້າຢູ່ເທິງທະເລສາບ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມຊາຍແດນຂອງສອງປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ເຮືອບິນທະຫານໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນໄປ ເພື່ອໃຫ້ພະຍາຍາມເບິ່ງວັດຖຸດັ່ງກ່າວວ່າ ແມ່ນຫຍັງ.