ກຸ່ມພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີຂອງເຢເມນ ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຈໍານວນຫຼາຍລູກ ໃສ່ກຳປັ່ນລົບຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນຂົງເຂດທະເລແດງ, ແລະນັ້ນ ພວກເຂົາຍັງມີແຜນທີ່ຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຂະບວນເຮືອຂອງສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ຕໍ່ໄປ.
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ລຸນຫຼັງສູນບັນຊາການກອງທັບສະ ຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ຫຼື CENTCOM ກ່າວວ່າ ກ່ຳປັ່ນ USS Gravely ໄດ້ຍິງທຳລາຍລູກສອນໄຟນໍາວິຖີຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນທີ່ຍິງມາຈາກເຢເມນໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ.
ສູນບັນຊາການ CENTCOM ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂອງຕົນວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃດໆຈາກການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ກຸ່ມພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼາຍກວ່າ 30 ຄັ້ງຢູ່ໃນຂົງເຂດທະເລແດງ ນັບຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນພະຈິກ ເປັນຕົ້ນມາ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຢູ່ໃນເສັ້ນທາງນ້ຳທີ່ສຳຄັນແຫ່ງນີ້.
ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຈໍານວນຫຼາຍ ໄດ້ພາກັນປ່ຽນການດໍາເນີນງານເພື່ອຮັບມືກັບສະຖານະການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍສົ່ງກໍາປັ່ນຫຼາຍລໍາ ໄປໃນເສັ້ນທາງທີ່ໄກກວ່າ ແລະມີລາຄາທີ່ແພງກວ່າ ເພື່ອແລ່ນອ້ອມ ທະວີບອາຟຣິກາ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ເສັ້ນ ທາງເຊື່ອມຕໍ່ ລະຫວ່າງທະເລແດງ ແລະທະເລເມດີເຕຣານຽນ.
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