ພາຍຸທໍເນໂດ ໄດ້ທຳລາຍບ້ານເຮືອນຫຼາຍຫຼັງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ເສົາໄຟຟ້າ
ຈຳນວນນຶ່ງໂຄ່ນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ລັດ ແຄນຊັສ ຂອງ ສະຫະລັດ, ໃນສະພາບ
ອາກາດທີ່ຮຸນແຮງຮອບຫຼ້າສຸດ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ໃນເຂດພາກກາງ
ຂອງປະເທດ ນັບຕັ້ງແຕ່ສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ.
ລົມພາຍຸ ທໍເນໂດ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນທິດຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ ແຄນຊັສ ຊີຕີ້ ເຮັດໃຫ້ມີ
ຜູ້ບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍ 12 ຄົນ, ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸທີ່ຮຸນແຮງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄຳເຕືອນ
ອອກໄປ ທາງພາກຕາເວັນອອກ ໄກເຖິງລັດ ນິວຢອກ.
ບັນດາຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນເຂດພາກກາງ ຄືລັດ ໂອໄຮໂອ ແລະ ອິນເດຍນາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນ
ວັນອັງຄານວານນີ້ ທຳການຄົ້ນຫາໃນຊາກຫັກພັງຈາກພາຍຸທໍເນໂດທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ
ຫົວ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງຄົນ, ບາດເຈັບຫຼາຍກວ່າ 130 ຄົນ ແລະ ໄດ້ທຳລາຍ
ບ້ານເຮືອນ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້າງຮ້ານທຸລະກິດຕ່າງໆ.
ທໍເນໂດທີ່ຮຸນແຮງສອງຫົວໄດ້ພັດເຂົ້າໃນເມືອງ ເດຕັນ, ລັດ ໂອໄຮໂອ, ເມືອງ ບີເວີ
ຄຣີກ ແລະ ທຣັອດວູດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊານເມືອງ, ໃນຂະນະທີ່ຫົວທີສາມໄດ້ພັດເຂົ້າ
ຖະຫຼົ່ມ ເມືອງ ເຊລີນາ 128 ກິໂລແມັດທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ລັດໂອ
ໄຮໂອ. ກົມອຸຕຸຍິຍົມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດພາຍຸທັງສາມຫົວນັ້ນໃນລະດັບ EF3s ໃນການ
ວັດແທກຄວາມແຮງພາຍຸທໍເນໂດ ຟູຈິຕະ, ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນມີຄວາມໄວຂອງລົມ
ລະຫວ່າງ 218266 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍຢ່າງຮຸນ
ແຮງ.
ມີຊຸມຊົນຢ່າງໜ້ອຍສິບກວ່າແຫ່ງ ໄດ້ປະສົບຄວາມເສຍຫາຍໃນຕອນແລງຂອງ ວັນ
ຈັນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຕອນເຊົ້າຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸໄດ້ພັດຜ່ານ
ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
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