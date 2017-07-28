ສະພາສູງ ບໍ່ສາມາດ ຮັບຜ່ານ ມາດຕະການ ຍົກເລີກ ປະກັນໄພ ສຸຂະພາບ ລາຄາຖືກ

ສະພາສູງສະຫະລັດ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັບຮອງເອົາ ການຍົກເລີກເປັນບາງສ່ວນ ປະກັນ
ໄພສຸຂະພາບລາຄາຖືກຫລື ACA ທີ່ມີນຳໃຊ້ມາໄດ້ເຈັດປີແລ້ວນັ້ນ ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນອີກຊື່
ນຶ່ງວ່າ Obamacare. ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນສາມທ່ານຄື ທ່ານ John McCain
ຈາກລັດ Arizona ທ່ານນາງ Lisa Murkowski ຈາກລັດ Alaska ແລະທ່ານນາງ
Susan Collins ຈາກລັດ Maine ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ກັບພັກເດໂມແຄຣັດ ເຮັດໃຫ້
ຄວາມພະຍາຍາມຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກ ຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ຈະຍົກເລີກປະກັນໄພດັ່ງ
ກ່າວປະລາໄຊດ້ວຍຄະແນນ49 ຕໍ່ 51.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນ Twitter ບໍ່ດົນຫລັງຈາກການລົງຄະແນນ
ສຽງ ໂດຍເຕືອນສະມາ ຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ເຂົ້າຂ້າງກັບພັກເດໂມແຄຣັດ. ປະທາ
ນາທິບໍດີກ່າວວ່າ “ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ 3 ຄົນ ແລະສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ
48 ຄົນ ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຜິດຫວັງ. ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ
ພຸ້ນ ປ່ອຍໃຫ້ Obamacare ພັງທະລາຍລົງ ຫລັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງຕົກລົງກັນ ຖ້າເບິ່ງ.”
ອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍ “ຍົກເລີກທີ່ບອບບາງ” ນັ້ນ ແມ່ນຈະຮວມທັງ ຍຸຕິການບັງ
ຄັບໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນສ່ວນໃຫຍ່ຊື້ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຫລືຈ່າຍຄ່າປັບໃໝ ແລະບັນ
ດາບໍລິສັດທີ່ມີພະນັກງານ 50 ຄົນ ຫລືຫລາຍກວ່ານັ້ນ ໃຫ້ຊື້ປະກັນໄພແກ່ຄົນງານຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກັນ ມີຄວາມຕ້ອງການ ມາເປັນເວລາເຈັດປີ
ແລ້ວ ທີ່ຢາກຍົກເລີກ Obamacare. ຊາວອາເມຣິກັນປະມານ 20 ລ້ານຄົນໄດ້ຮັບ
ປະກັນໄພສຸຂະພາບພາຍໃຕ້ Obamacare. ຫ້ອງການງົບປະມານລັດຖະສະພາທີ່
ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາຝ່າຍໃດ ຄາດຄະເນຢູ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າວ່າ “ການຍົກເລີກທີ່ບອບ
ບາງ” ນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນ 16 ລ້ານຄົນ ເສຍປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະຄ່າ
ປະກັນໄພຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 20 ເປີເຊັນ.
ທ່ານ McCain ໄດ້ຂຽນລົງໃນ Twitter ວ່າ “ການຍົກເລີກທີ່ບອບບາງບໍ່ສຳເລັດເພາະ
ວ່າ ມັນບໍ່ເຖິງຂີດໝາຍໃນການໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຍົກເລີກ ແລະທົດ
ແທນ Obamacare ດ້ວຍການປະຕິຮູບທີ່ມີຄວາມໝາຍ.” ຕໍ່ມາທ່ານໄດ້ຂຽນເພີ່ມວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດກາງຕໍ່ອາໄສໃນຄວາມນອບ ນ້ອມຖ່ອມໂຕ
ການຮ່ວມມື ແລະອາໄນຊຶ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ເລືອກເອົາພວກເຮົາ.
ຜູ້ນຳສະພາສູງສຽງສ່ວນນ້ອຍ ທ່ານ Charles Schumer ຈາກລັດ New York ກ່າວ
ວ່າ “ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະເປີດບົດຕອນໃໝ່. ພວກເຮົາບໍ່ໄດພາກັນສະຫລອງ. ແຕ່ພວກ
ເຮົາພາກັນໂລ່ງໃຈ.
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