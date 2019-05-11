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​ສ​ຫລ ເພີ້ມ ແສນ​ຍາ​ນຸ​ພາບ ທາງ​ທະ​ຫານ ເພື່ອ​ຮັບ​ມື ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ຈາກ​ອີ​ຣ່ານ

ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນ Abraham Lincoln ແລ່ນ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ຈີບ​ຣາ​ລ​ຕາ ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທະ​ເລ​ເມ​ດີ​ແຕ​ເຣ​ນຽນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກອງ​ທັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ໄດ້​ເພີ້ມແສນ​ຍາ​ນຸ​ພາບ​ ທາງ​ທະ​ຫານຂອງ​ຕົນ​ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ເພື່ອ​ຮັ​ບ​ມື​ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ໂດຍ​ປະ​ກາດ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສົ່ງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ Patriot ແລະ​ກຳ​ປັ່ນລົບ Arlington ທີ່​ໃຊ້​ສຳ​ລັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ແບບ​ສ​ະ​ເທີນ​ນ້ຳ​ສະ​ເທີນ​ບົກ ໄປ​ຍັງ​ຂົງ​ເຂດ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວດັ່ງ​ກ່າວ ມີ້​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງມື້ ຫຼັງ​ຈາກ​ກຸ່ມກຳ​ປັ່ນໂຈມ​ຕີ ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ກຳ​ປັ່ນ ບັນ​ທຸກເຮືອ​ບິນ Abraham Lincoln ແລະ​ເຮືອ​ບິນ​ຖິ້ມ​ລະ​ເບີດ B-52 ສີ່​ລຳ ໄດ້​ໄປ​ເຖິງພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອ​ກາງ ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ວ່າ ອີ​ຣ່ານ​ອາດ​ພວມ​ວາງ​ແຜນ​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕໍ່ເປົ້າໝາຍຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​.

​ຮັກ​ສາ​ການ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ແພັດ ແຊ​ນາ​ແຮນ (ກາງ)ພ້ອມ​ດ້ວຍ ປະ​ທານ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ​ຮ່ວມ ນາຍ​ພົນ​ໂຈ​ເຊັ​ຟ ດັນ​ຟອດ (ໍ​ຊ້າຍ) ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ ທ່ານ​ນາງ​ແຮ​ເທີ ວິ​ລ​ສັນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ ຢູ່​ສະ​ພາ ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.
​ຮັກ​ສາ​ການ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ແພັດ ແຊ​ນາ​ແຮນ (ກາງ)ພ້ອມ​ດ້ວຍ ປະ​ທານ​ເສ​ນາ​ທິ​ການ​ຮ່ວມ ນາຍ​ພົນ​ໂຈ​ເຊັ​ຟ ດັນ​ຟອດ (ໍ​ຊ້າຍ) ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ ທ່ານ​ນາງ​ແຮ​ເທີ ວິ​ລ​ສັນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ ຢູ່​ສະ​ພາ ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ທ່ານ​ແພັດ ແຊ​ນາ​ແຮນ (Pat Shanahan) ຮັກ​ສາ​ການ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ສຳ​ຄັນທີ່​ອີ​ຣ່ານ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕໍ່​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຫຼື​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການຕອບ​ໂຕ້​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ມາ​ພາກ​ຕາເວັນ​ອອກ​ກາງ ເພື່ອ​ປາບ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ສູ້​ລົບແລະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ແຕ່ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ​ໂຕ​ເອງ.”

ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ​ແມ່ນ​ມີ​ຂຶ້ນ ທັງ​ “ທາງ​ພາກດິນ​ແລະ​ທະ​ເລ” ຮວມ​ທັງ​ເຮືອ​ສິນ​ຄ້າ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ພິ​ທັກ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ນຶ່ງ​ຂອງກອງ​ທັບອີ​ຣ່ານ ໃຊ້​ລຳ​ລຽງ ທີ່​ອາດ​ຮວມ​ທັງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ອະ​ວຸ​ໂສ​ທາງ​ທະ​ຫານ ທີ່​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ.

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​ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ Arlington ຈະ​ໄປ​ແທນ​ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ Fort McHenry ເພື່ອ​ສະ​ໜອງ “ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ ໃນ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ບັນ​ຊາ​ແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ” ຊຶ່ງຈະ​ເ​ລັ່ງ​ລັດ “​ເພີ້ມ ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນ” ຕໍ່​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃດໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສົ່ງລູກ​ສອນ​ໄຟ Patriot ​ໄປ​ຍັງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ. ລະ​ບົບ​ປ້ອງ​ກັນ​ທາງ​ອາ​ກາດດັ່ງ​ກ່າວຈະໃຊ້​ຮັບ​ມື​ກັບ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຄ​ຣູ​ສ ແລະ​ເຮືອ​ບິນ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເພີ້ມ​ແສນ​ຍາ​ນຸ​ພາບ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ກໍ​ຈິງ ແຕ່​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ກໍ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ ​ຕໍ່​ເລື້ອງ​ຄວາມເປັນເຫັນ​ຫ່ວງ​ຕໍ່​ການ​ກຽມ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ​ກັບ​ອີ​ຣ່ານ.

ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້​ວ່າ “ສະ​ຫະ​ລັດ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ຢາກ​ໃຫ້​ມີ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັບ​ອີ​ຣ່ານ ແຕ່ພວກ​ເຮົາ​ແ​ມ່ນ​ໄດ້​ກະ​ກຽມ ແລະ​ກໍ​ພ້ອມ​ແລ້ວ ທີ່​ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ ກຳ​ລັງ​ແລະ​ຜົນ​ປະໂຫຍດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ.”

​ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທາງ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ເຮືອ​ສິນ​ຄ້າ ຮວມ​ທັງ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ ທີ່​ແລ່ນ​ຜ່ານ​ເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ທີ່​ສຳ​ຄັນໆ​ຂອງ​ພາກຕາ​ເວັນ​ອອ​ກາງນັ້ນ ອາດ​ຈະ​ຕົ​ກ​ເປັນ​ເປົ້າ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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