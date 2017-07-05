ສະມາຊິກ ສະພາສູງ ສຫລ ກ່າວວ່າ ການເພີ່ມ ພຽງກຳລັງທະຫານ ຈະບໍ່ຊະນະສົງຄາມ ໃນ ອັຟການິສຖານ

ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທີ່ມີອິດທິພົນ ກຸ່ມນຶ່ງ ໄດ້ເຕືອນປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ
ທຣຳ ວ່າ ການເພີ່ມກຳລັງທະຫານຢ່າງດຽວ ຈະບໍ່ສາມາດຊ່ອຍໃຫ້ເອົາຊະນະສົງຄາມ
ໃນອັຟການິສຖານໄດ້ ແລະ ພວກເພິ່ນເຫັນວ່າ ເປັນບັນຫາທີ່ຂາດການເພັ່ງເລັງ
ໃນດ້ານການທູດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດ “ຄວາມວິຕົກກັງວົນຫຼາຍ.”
ຄະນະຜູ້ແທນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກສະພາສູງ 5 ທ່ານ ຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ
ທີ່ນຳພາໂດຍສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານຈອນ ແມັກເຄນ ໄດ້ໃຫ້
ຂໍ້ສັງເກດ ດັ່ງກ່າວ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນ
ຫຼວງ ກາບູລ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານທ່ານທຣຳພວມກະກຽມທີ່ຈະເປີດ ເຜີຍແຜນການ
ສະບັບນຶ່ງໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ເພື່ອຈະຜາບແພ້ການຟື້ນໂຕຄືນຂອງກຸ່ມຕາລີບານ.
ແຜນຍຸດທະສາດທີ່ຈະນຳສະເໜີ ແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຈະເພີ່ມກຳລັງທະຫານສະຫະລັດ
ຕື່ມອີກຫຼາຍພັນຄົນ ໃສ່ກຳລັງອາເມຣິກັນປະມານ 8,600 ຄົນ ທີ່ປະ ຈຳການ ໃນ
ອັຟການິສຖານຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ເພື່ອຊ່ອຍກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອັຟການິສຖານ
ທີ່ກຳລັງດິ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ເພື່ອຮັບມືກັບການກໍ່ກະບົດ.
ທ່ານແມັກເຄນ ໄດ້ບອກບັນດານັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກການເຈລະຈາກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງ
ອັຟການິສຖານ ວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງມີແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ.
ປະເທດທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນໂລກ ຄວນສາມາດເອົາຊະນະບັນຫາຂັດແຍ້ງນີ້ໄດ້
ແລະ ພວກເຮົາກຳລັງສ້າງແຜນຍຸດທະສາດຂຶ້ນມາ ທີ່ຈະເຮັດ ເຊັ່ນນັ້ນ. ແລະ
ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຜິດຫວັງທີ່ວ່າ ຍັງບໍ່ມີການຄົ້ນຄວ້າແຜນຍຸດທະສາດເທື່ອ ເວົ້າ
ແບບກົງໄປກົງມາ ກັບພວກທ່ານ.”
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ສະຖານະການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນປັດຈຸບັນ ຢູ່ອັຟການິສຖານ
ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຄະນະຜູ້ແທນຂອງທ່ານ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ. ທ່ານແມັກເຄນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້
ເຫັນວ່າ “ແຕ່ລະທ່ານໃນຄະນະຂອງພວກເຮົາ ອາດຈະອະທິບາຍເຖິງຄວາມ
ເປັນຫ່ວງ ແບບສ່ວນຕົວຂອງພວກເພິ່ນເອງ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດເລີຍ ຈະກ່າວໄດ້ວ່າ
ພວກເຮົາກຳລັງຫັນໄປໃນທິດທາງ ແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ ໃນອັຟການິສຖານ.”
ສະມາຊິກຂອງຄະນະຜູ້ແທນ ອີກທ່ານນຶ່ງ ທ່ານ Linsey Graham ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Rex Tillerson ໄປຢຽມຢາມອັຟການິສຖານ ໂດຍ ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອພົວພັນໂດຍກົງດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ໃນເລື່ອງການ
ແຕ່ງ ຕັ້ງພະນັກງານປະຈຳ ສະຖານທູດທີ່ເປົ່າວ່າງ ພ້ອມກັນກັບ ຕຳແໜ່ງຕ່າງໆ
ທີ່ຍັງເປົ່າວ່າງຢູ່ ໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດນຳດ້ວຍ ເພື່ອທີ່ຈະຮັບມືກັບບັນຫາ
ທ້າທາຍທາງດ້ານການທູດຂອງພົນລະເຮືອນ ທີ່ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບ ການປະຕິບັດ
ງານ ຂອງສະຫະລັດຢູ່ນັ້ນ.
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