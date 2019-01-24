ມີກຳໜົດວ່າ ສະພາສູງສະຫະລັດ ຈະລົງຄະແນນສຽງ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໃນຄວາມພະ
ຍາມຂອງແຕ່ລະພັກທີ່ແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອຍຸຕິການປິດລັດຖະບານກາງບາງສ່ວນ ຊຶ່ງດຽວ
ນີ້ ໄດ້ຍ່າງເຂົ້າເປັນເດືອນທີສອງແລ້ວ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຂໍ້ສະເໜີໃດ ທີ່ເຫັນວ່າ ຈະຜ່ານສະພາ ຢ່າງສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ ໄປເຖິງໂຕະຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ການລົງຄະແນນສຽງອັນນຶ່ງ ໃນຕອນບ່າຍມື້ນີ້ກໍຄື ມາດຕະການຂອງພັກຣິພັບບລິກັນ ທີ່
ລວມຢູ່ກັບ ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານທຣຳ ມູນຄ່າ 5 ພັນ 7 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ເພື່ອສ້າງກຳ
ແພງ ເລາະຕາມຊາຍແດນສະຫະລັດ ຕິດກັບເມັກຊິໂກ ລວມໃສ່ກັບເລື້ອງ ການປະຕິຮູບ
ລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ຈຳກັດ ຢູ່ໃນເງິນທຶນ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານດຳເນີນກິດຈະການໄປ ຈົນໝົດປີງົບປະມານໃນປັດຈຸບັນ ປີນີ້.
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ສະພາສູງ ຍັງຈະລົງຄະແນສຽງ ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີຂອງພວກ ເດໂມ
ແຄຣັດ ທີ່ໃຫ້ມີທຶນດຳເນີນລັດຖະບານໄປຈົນເຖິງວັນທີ 8 ເດືອນກຸມພາ ນີ້ນຳ. ມາດຕະ
ການດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ລວມເອົາເລື້ອງຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ ຫຼືເລື້ອງການເຂົ້າເມືອງແລະ
ແມ່ນສະເພາະ ກ່ຽວກັບການເປີດ ອົງການຕ່າງໆ ທີ່ພວມປິດຢູ່ຂອງລັດຖະບານຄືນ ທັງ
ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະສະ ພາ ແລະທຳນຽບຂາວ ໃຫ້ຫາທາງຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຍັງຄ້າງຄາຢູ່ທີ່ເປັນສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ການອະນຸມັດເງິນທຶນ ໃນເດືອນທັນ ວາຜ່ານມາ.
ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານສະພາຕໍ່າກ່າວວ່າ “ພວກສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພັກເດ
ໂມແຄຣັດ ສະໜັບສະໜູນຄວາມປອດໄພຊາຍແດນທີ່ສະຫຼາດສ່ອງໃສ ແລະມີປະສິດທິ
ຜົນ. ແຕ່ພວກເຮົາຈະບໍ່ສະສະໜັບສະໜູນ ການຍຶດເອົາຂອງປະທານາທິບໍດີ ສຸກຂະອະ
ນາໄມ ຄວາມປອດໄພ ແລະແຊັກຄ່າແຮງງານ ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ໄວ້ເປັນຕົວປະກັນ ຍ້ອນໄດ້ຮັບສຽງຕົບມືໃນເວລາໂຄສະນາຫາ ສຽງນັ້ນ.”
ທ່ານ Mitch McConnell ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ຈາກລັດເຄັນຕັກກີ ໄດ້ຊຸກ
ຍູ້ໃຫ້ພວກເດໂມແຄຣັດຮັບເອົາມາດຕະການ ຂອງພັກຣິພັບບລິກັນ ຊຶ່ງ ຈະໃຫ້ການຄຸ້ມ
ຄອງຊົ່ວຄາວ ແກ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງອາເມຣິກາທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນຕອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ ຊຶ່ງບາງຄົນກໍແມ່ນ ຖືກປົກປ້ອງໄວ້ ຈາກການຖືກເນລະເທດ ໂດຍ
ໂຄງການນຶ່ງ ຂອງລັດຖະບານໂອບາມາ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ດາກາ ນັ້ນ ຊຶ່ງທ່ານທຣຳກຳລັງຫາ
ທາງລົບລ້າງຢູ່.
ທ່ານ McConnell ເວົ້າວ່າ “ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະຕົກລົງກັນ ແລະກໍໂຊກດີ ທີ່ດຽວນີ້ ຂໍ້ຕົງລົງ ແມ່ນຢູ່ເທິງໂຕະເຈລະຈາແລ້ວ. ມັນເປັນຂໍ້ຕົກລົງສຳລັບ ທຸກໆຄົນຜູ້ທີ່ຢາກເປີດ
ລັດຖະບານຄືນໃໝ່ ຢາກລົງທຶນໃສ່ຄວາມປອດໄພຂອງ ຊາຍແດນ ແລະຢາກສ້າງຄວາມ
ໝັ້ນຄົງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ໃຫ້ພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ ປະໂຫຍດຈາກ ດາກາ.”
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນໜ້ອຍໃນສະພາສູງ ທ່ານ Chuck Schumer ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດນິວຢອກ ມີທັດສະນະທີ່ຕ່າງໄປ ໂດຍເວົ້າວ່າ ຂໍ້ສະເໜີ ຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ “ເປັນການຍຶດເອົາ ຂ້າລັດຖະການ 800,000 ຄົນ ໄວ້ ເປັນຕົວປະກັນ ຕົວປະກັນຊາວ
ອາເມຣິກັນນັບເປັນລ້ານໆຄົນ ນອກຈາກວ່າ ພວກຜູ້ດັດແປງແກ້ໄຂຮ່າງຂໍ້ສະເໜີຣິພັບ
ບລິກັນ ຈະໄດ້ຕາມໃຈເຂົາເຈົ້າ ໃນເລື້ອງກຳແພງຊາຍແດນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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