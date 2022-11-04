ສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ສອງທ່ານ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫຼວງຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະ ສັນຍາທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານມະນຸດສະທຳສຳລັບປະເທດທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍສົງຄາມນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ລະດູໜາວຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ.
ທ່ານ ຄຣິສ ຄູນສ໌ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ທ່ານ ຣອບ ພອດແມນ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກທ່ານຕໍ່ປະຊາຊົນຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຢ້ຽມຢາມສູນແຈກຢາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ແລະ ໄດ້ລົມກັບບັນດາຄອບຄົວທີ່ກຳລັບກະກຽມສຳລັບລະດູທີ່ມືດ ແລະ ໜາວ ດ້ວຍອາຍອຸ່ນ ແລະ ໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ພຽງພໍ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບພະລັງງານຂອງປະເທດເສຍໄປ 40 ເປີເຊັນ, ຕັດໄຟຟ້າຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາພະນັກງານໄດ້ທຳການສ້ອມແປງໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວກໍຕາມ, ມັນຍັງບໍ່ແນ່ນອນວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດຮັບມືກັບຄວາມເສຍຫາຍທັນຫຼືບໍ່.
ທ່ານ ພອດແມນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນສະໜາມລົບດ້ວຍການໂຈມຕີໃສ່ສະຖານທີ່ໆບໍ່ແມ່ນສະໜາມລົບອີກຄັ້ງນຶ່ງ ແຕ່ໂຈມຕີພົນລະເຮືອນຂອງ ຢູເຄຣນ. ພະຍາຍາມທີ່ຈະມອດໄຟ, ມອດອາຍຮ້ອນ, ມອດນ້ຳ. ມັນເປັນຄວາມຂີ້ຂາດຕາຂາວ. ມັນໂຫດຮ້າຍ.” ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນແນວນີ້ໄດ້.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳມູນຄ່າ ນຶ່ງພັນຫ້າຮ້ອຍລ້ານໂດລາໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນໃນຢູເຄຣນ ແລະ ປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ອີງຕາມອົງການເພື່ອການພັດທະນາສາກົນຂອງ ສະຫະລັດ.
ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດການລົງທຶນ 55 ລ້ານໂດລາ ໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງອາຍອຸ່ນໄລຍະຫ້າປີຂອງ ຢູເຄຣນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສ້ອມແປງ ແລະ ການບົວລະບັດທໍ່ອາຍແກັສ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການໃຫ້ອາຍອຸ່ນເຮືອນ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງໆ.
ການເດີນທາງຂອງທ່ານ ຄູນສ໌ ແລະ ທ່ານ ພອດແມນ ແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນບໍ່ເຖິງນຶ່ງອາທິດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝທີ່ສຳຄັນຂອງ ສະຫະລັດ. ທ່ານ ຄູນສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າການເລືອກຕັ້ງຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນສຳລັບຢູເຄຣນໃນອະນາຄົດ, ບໍ່ວ່າຜົນຈະອອກມາແນວໃດກໍ່ຕາມ.