ສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ຈາກສອງພັກການເມືອງກຸ່ມນຶ່ງຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ໃນອາທິດໜ້າດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ຈະພົບປະກັບປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງ ທ່ານ ຈັກ ຊູກເມີ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເຄຣໂປ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຜູ້ທີ່ມີກຳນົດຈະເດີນທາງນັ້ນ.
ຫ້ອງການຂອງທ່ານ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາວ່າການເດີນທາງດັ່ງກ່າວຍັງຈະລວມມີການຢຸດແວ່ທີ່ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້.
ການເດີນທາງນັ້ນຈະມີຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ຂະຫຍາຍການພົວພັນກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີນ, ລວມທັງການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ໂດຍລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທ່ານນາງ ຈາເນັດ ແຢລເລັນ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ທ່ານນາງ ຈີນາ ໄຣມອນໂດ.
ນອກຈາກການສະແດງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເປີດເສັ້ນສາຍຂອງການສື່ສານນັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນການຄ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ທຸລະກິດ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະເຊີນໃນການປະຕິບັດງານໃນ ຈີນ.