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ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ສ​ຫລ ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ

ແຟ້ມ - ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຣັດ​ເຊຍ ທ່ານວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ຈັບ​ມື​ກັບ​ຜູ້​ນຳ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ທ່າ​ນ​ກິມ ຈົງ ອຶນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ພົບ​ປະ​ທີ່​ສູນ​ສົ່ງ​ອະ​ວະ​ກາດ ວົ​ສ​ຕົກ​ສ​ນີ ໃນ​ເຂດ​ອາ​ເມີ ປະ​ເທດ​ຣັ​ດ​ເຊຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ກັນ​ຍາ 2023.
ແຟ້ມ - ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຣັດ​ເຊຍ ທ່ານວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ຈັບ​ມື​ກັບ​ຜູ້​ນຳ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ທ່າ​ນ​ກິມ ຈົງ ອຶນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ພົບ​ປະ​ທີ່​ສູນ​ສົ່ງ​ອະ​ວະ​ກາດ ວົ​ສ​ຕົກ​ສ​ນີ ໃນ​ເຂດ​ອາ​ເມີ ປະ​ເທດ​ຣັ​ດ​ເຊຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ກັນ​ຍາ 2023.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ​ຈາກ​ທັງ​ສອງ​ພັກ​ການ​ເມືອງ ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ແລ້ວ ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ທະ​ຫານລະ​ຫວ່າງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ ແລະ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ພວກ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ຕື່ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ແກ່​ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ເຈັ​ຟ ຄາ​ສ​ເຕີ (Jeff Custer) ມີ​ລາຍ​ງານ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ໄພ​ສານ ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ ວີໂອເອລາວ

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ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ທີ່​ມີ​ຂຶ້ນ​ຕ່າງ​ຫາກ​ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ​ພະ​ແນກ​ພາ​ສາ​ເກົາ​ຫຼີ ນາງ​ໂຈ​ເອິນ ລີ (Joeun Lee) ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ແລ້ວນີ້ ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດກ່າວ​ວ່າ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ທະ​ຫານ​ລະ​ຫວ່າງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ ອາດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຄ​ຣິ​ສ ຄູນ​ສ໌ ຈາກ​ລັດ​ເດ​ລາ​ແວ ກ່າວ​ວ່າ:

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງວ່າ ປືນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ ຖືກ​ສົ່ງ​ມາ​ຊ່ວຍ​ຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ຫຼໍ່​ແຫຼມແລະ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຢ່າງ​ໂຫດ​ຮ້າຍ ​ຕໍ່​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.”

ສ່ວນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ​ຈາກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ທ່ານ​ພີດ ຣິກ​ແກັດ​ສ໌ ກ່າວ​ວ່າ​ ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ສອ​ງ​ຝ່າຍ​ລະ​ຫວ່າງ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜື​ອ ແມ່ນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ສະຫະລັດໃຫ້​ເງິນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ​ແກ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຊຶ່ງ​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ​ພວມ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຂັດ​ຂວາງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ອະ​ພິ​ປາຍ​ດ້ານ​ງົບ​ປະ​ມານຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ແລະ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ ​ເປັນ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ອັນ​ສຳ​ຄັນ.

“ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກະ​ທຳ​ກໍ​ຄື​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ” ທ່ານ​ຣິກ​ແກັດ​ສ໌ ກ່າວ ແລະ​ທ່ານ​ກໍ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕ້ອງ “ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ ທະ​ຫານ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໄດ້​ຮັບ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີິ່​ພວກ​ເຂົາ​ຕ້ອງ​ການ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ຕີ​ໂຕ້ (ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ) ຄືນ​ໄດ້.”

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານ​ຄ​ຣິ​ສ ແວນ ໂຮນ​ເລັນ ກໍ​ໄດ້​ສະ​ທ້ອນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຂອງ​ທ່ານ​ຣິກ​ແກັດ​ສ໌ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຈັດ​ສົ່ງ​ອາ​ວຸດ​ທີ່​ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຕໍ່​ມາ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ໄປ​ໃຫ້​ຣັດ​ເຊຍ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ມັນ​ເຖິງ​ເວ​ລາ​ແລ້ວ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ.”

“ນີ້​ແມ່ນ​ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ​ທີ່​ວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ​ມັນ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ສຳ​ຄັນ​ແທ້ໆ​ສຳ​ລັບ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ຜ່ານ ການ​ຈັດ​ສັນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ເພີ້ມ​ເຕີມ ແລະ​ສະ​ໜອງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼື​ອ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ໂຕ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ທິມ ເຄນ ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ ຈາກ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມ​ໃກ້​ຊິດ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ກັບ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ພ້ອມ​ທັງ​ຈີນ ​ກັບ​ອີ​ຣ່ານ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ສັດ​ຕູ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ພວມ​ຮຽນ​ຮູ້​ອຳ​ນາດ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ພັນ​ທະ​ມິດ.

“ນຶ່ງ​ໃນ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກໍ​ແມ່ນ​ພັນ​ທະ​ມິດ ແລະ​ແຕ່​ໃດໆ​ມາ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຊ້​ພັນ​ທະ​ມິດ​ໃນ​ວິ​ທີ​ດຽວ​ກັນ” ທ່ານ​ທິມ ເຄນ ກ່າວ. “ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ ຄວາມ​ໄດ້​ປຽບ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດແລະ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າເຮັດ​ຮ່ວມ​ກັນ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ເວົ້າວ່າ ​ມັນ​ໄດ້​ຖືກ​ໃຊ້ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ອັນນັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນພວມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ຕ່າງໆ​ຍ້ອນ​ທີ່​ຈິງ​ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ແຕ່​ກ່ອນເລີຍ.”

ໃນ​ລາຍ​ງານ​ຫຼ້າ​ສຸດເມື່ອ​ວັນ​ສຸກ​ແລ້ວ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ງົບ​ປະ​ມານ ​ຂອງລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ທີ່​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ການ​ໃຫ້​ທຶນ​ແກ່​ຢູ​ເຄ​ຣນກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຊາຍ​ແດນ ໄດ້​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ​ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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