ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າຂອງອົງການເພື່ອສື່ມວນຊົນໂລກ ສະຫະລັດ ຫຼື (USAGM) ໄດ້ສັນຍາ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຈະພັດທະນາພາລະກິດຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບ ຈຸດປະສົງ ແລະ ການລາຍງານຂ່າວທີ່ເປັນກາງໃນຊ່ວງເວລາທີ່ການໃຫ້ຂໍ້ມູນບິດເບືອນຄວາມຈິງ ແມ່ນກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ.
ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການຂອງສຽງອາເມຣິກາ ຫຼື VOA ທ່ານນາງ ອາແມນດາ ເບັນເນັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາສູງ ວ່າທ່ານນາງຈະເປັນຜູ້ນຳທີ່ຈິງຈັງ ຍິນດີທີ່ຈະດັດປັບການສື່ຂ່າວເພື່ອໃຫ້ເໝາະກັບຜູ້ຟັງຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ການດົນເປັນຊົ່ວໂມງ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ໄດ້ຖາມທ່ານນາງ ເບັນເນັດ ກ່ຽວກັບ ປະຫວັດຂອງທ່ານນາງ ຢູ່ VOA, ວິທີທີ່ທ່ານຈະຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີ່ປະເຊີນກັບການສື່ຂ່າວທີ່ເສລີ ທ່າມກາງແນວໂນ້ມຂອງການບິດເບືອນຂໍ້ມູນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງອົງການ USAGM ທີ່ຈະນຳສະເໜີຂ່າວ ຕໍ່ຜູ້ຟັງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການ.
ຖ້າໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ, ທ່ານນາງ ເບັນເນັດ ຈະເປັນຜູ້ນຳພາ USAGM, ເຊິ່ງແມ່ນອົງການລັດຖະບານກາງ ດ້ວຍງົບປະມານ 840 ລ້ານໂດລາ ໃນແຕ່ລະປີ, ທີ່ຄວບຄຸມ VOA, ວິທະຍຸ ຢູໂຣບເສລີ/ວິທະຍຸເສລີ, ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ, ຫ້ອງການແຫ່ງການກະຈາຍສຽງຄິວບາ, ເຄືອຂ່າຍການກະຈາຍສຽງຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ມູນນິທິເທັກໂນໂລຈີເປີດກວ້າງ.
USAGM ປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນຖືກນຳພາໂດຍອະດີດຜູ້ອຳນວຍການລາຍການຂອງ VOA ທ່ານນາງ ເຄລູ ຈາວ, ຜູ້ທີ່ຖືຕຳແໜ່ງວ່າການຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່. ທ່ານນາງ ຈາວ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວຫຼັງຈາກ ທ່ານ ໄມເກິລ ແພັກ, ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍປະທານາທິບໍດີທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ໄດ້ລາອອກຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ໄບເດັນ.
ໃນຄຳປາໄສເປີດພິທີຕໍ່ຄະນະກຳມະການນັ້ນ, ທ່ານນາງ ເບັນເນັດ ໄດ້ກ່າວ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງການຂ່າວໃນສັງຄົມວ່າ: “ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນໃນປະຫວັດສາດ.”
ທ່ານນາງ ເບັນເນັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການຂ່າວ ແລະ ການທູດທາງດ້ານສາທາລະນະ ແມ່ນໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ໂດຍລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການ ດ້ວຍການໃຊ້ເລື່ອງຫຼອກລວງ ແລະການບິດເບືອນຂໍ້ມູນ ເພື່ອທຳລາຍຜູ້ທີ່ຊອກຫາຂ່າວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຂ່າວທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ເທັດຈິງ ແລະ ບໍ່ລຳອຽງ ກ່ຽວກັບໂລກທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານນາງ ເບັນເນັດ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານນາງຈະເຮັດວຽກກັບທຸກອົງກອນຂອງ USAGM ເພື່ອຮັກສາມາດຕະຖານການຂ່າວລະດັບສູງ ແລະ ປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງບັນດານັກຂ່າວ ແລະ ຜູ້ຟັງ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ