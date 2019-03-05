ບັນດາສະມາຊິສະພາສູງສະຫະລັດ ຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່າວຕຳໜິຕໍ່ການຮັບມື ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໃນການສັງຫານນັກຂ່າວ ທ່ານ Jamal Khashoggi ທີ່ສະຖານທີ່ກົງສຸນຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນເທີກີເມື່ອ ເດືອນຕຸລາ ປີກາຍນີ້, ໂດຍກ່າວຫາ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຫ້ທຳການສືບສວນ ແລະລະບຸໂຕພວກຮັບຜິດຊອບໃນການຕາຍຂອງນັກຂ່າວຂາວຊາອຸດີ.
“ມັນເຫຼືອທົນ, ມັນເປັນການສົບປະມາດ ແລະບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍໄປກວ່າການຫຼອກລວງ”
ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Bob Menendez ຫົວໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນຄະນະກຳມະ
ການ ສາຍພົວພັນການຕ່າງປະເທດ ຂອງສະພາສູງ ຈາກລັດນິວເຈີຊີ ໄດ້ບອກກັບພວກ
ນັກຂ່າວໄວ້.
ທ່ານ Menendez ໄດ້ກ່າວ ຫຼັງຈາກທີ່ ຄະນະກຳມະການ ດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບລາຍງານ
ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະກະຊວງການເງິນ ກ່ຽວກັບກໍລະນີ
ຂອງທ່ານຄາຊອກກີ. ປີກາຍນີ້, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາໄດ້ນຳໃຊ້ກົດໝາຍ
ເມັກນິສກີ ຫຼື Global Magnitsky Act, ທີ່ໃຫ້ເວລາແກ່ທຳນຽບຂາວ 120 ມື້ ເພື່ອລະບຸ
ໂຕ ພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການສັງຫານນັກຂ່າວດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງເສັ້ນຕາຍໄດ້ໝົດອາຍຸລົງ
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ການຖະແຫຼງການຂ່າວຂອງປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ລະບຸວ່າ ອົງການສືບລັບ CIA ໄດ້ສະຫຼຸບ
ວ່າ ອົງມົງກຸດລາດຊະກຸມມານ Mohammed bin Salman ໄດ້ເປັນຜູ້ສັ່ງການ ໃຫ້ສັງ
ຫານທ່ານຄາຊອກກີ, ນັກຂ່າວຂອງໜັງສືພິມ Washington Postຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຂຽນຕຳໜິ
ຕິຕຽນລາດຊະນາຈັກດັ່ງກ່າວ. ບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບໃດໆ ປາກົດຕົວໃນກອງປະຊຸມລັບ
ໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້, ທີ່ພາໃຫ້ພວກສະມາຊິກສະພາສູງຮູ້ສຶກມີຄວາມໂກດແຄ້ນ.
“ມັນເປັນການເສຍເວລາໄປຊື່ໆ,” ທ່ານລິນຊີ ແກຣມ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດ
ຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຊາບດີກ່ຽວກັບ
ຄະດີຂອງທ່ານຄາຊອກກີ ຫຼາຍກວ່າ ການນຳສະເໜີເລື້ອງນີ້ໃນກອງປະຊຸມລັບນັ້ນ.”
ທ່ານແກຣມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານເດີນອອກຈາກກອງປະຊຸມແບບ “ຜິດຫວັງ, ບໍ່ພໍໃຈ”
ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳຕອບຂອງທຳນຽບຂາວ ຕໍ່ການຕາຍຂອງນັກຂ່າວນັ້ນຊຶ່ງແມ່ນ
“ລັດຖະບານນີ້ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງພວກພະຍານ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ
ບໍ່ສາມາດອອກຄວາມເຫັນ ຕໍ່ການສືບສວນໄດ້,” ທ່ານທິມ ເຄນ ສັງກັດພັກເດໂມ
ແຄຣັດ ຈາກລັດເວີຈີເນຍ ໄດ້ບອກກັບ ວີໂອເອໄວ້ ແລະທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກ
ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຂໍ້ຄວາມໃດໆ ກ່ຽວກັບວ່າປະທານາທິບໍດີຈະ ສາມາດມີບົດສະຫຼຸບ ທີ່ບັງ
ຄັບດ້ວຍກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວ່າ Mohammed bin Salman ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານປະ
ທານາທິບໍດີ ຈະປະຕິບັດຕາມຕົວບົດກົດໝາຍ ຫຼືບໍ່.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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